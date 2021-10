Urszula Zielińska, posłanka Koalicji Obywatelskiej wręczyła papieżowi list i zdjęcie dzieci migrantów z Michałowa

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Urszula Zielińska spotkała się w sobotę rano z papieżem Franciszkiem. Jak poinformowała, wręczyła mu list dotyczący sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej oraz zdjęcia dzieci odesłanych na granicę przez polską Straż Graniczną.

W sobotę w Rzymie odbyła się audiencja papieża Franciszka dla uczestników spotkania międzyparlamentarnego poświęconego klimatowi – poinformowała posłanka KO i Zielonych Urszula Zielińska w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - Po zakończeniu tego spotkania przekazałam papieżowi Franciszkowi list w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, wraz z listem Rodzin Bez Granic, a także zdjęcia dzieci wywiezionych przez Straż Graniczną na granicę polsko-białoruską. Papież to przyjął – powiedziała Zielińska.

O sprawie napisała także w mediach społecznościowych. "W liście przypomniałam, że od wielu tygodni granicę Unii Europejskiej przekraczają setki uchodźców w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Zaznaczyłam, że białoruski reżim traktuje uchodźców jak żywą broń. Mimo to naszym moralnym obowiązkiem jest pomoc. Na ten apel niestety znaczna część polityków pozostaje obojętna. Poinformowałam papieża, że z wyziębienia, głodu i braku podstawowej pomocy zmarły już co najmniej 4 osoby i podkreśliłam, że weryfikacja dokładniej liczby zmarłych osób jest niemożliwa ze względu na obowiązujący stan wyjątkowy na terenach przygranicznych" – napisała posłanka na Facebooku. Dodała, że w przekazanym liście "Rodzin bez Granic" zawarty jest apel do każdego, kto może wpływać na decyzje dotyczące granicy wschodniej i sytuacji uchodźców – to apel o pomoc i wsparcie działań, które zapobiegną wywózkom uchodźców do lasu i śmierci kolejnych osób.

"Dramatyczne sceny" w Michałowie

Niedawno "Gazeta Wyborcza" pisała, że "funkcjonariusze Straży Granicznej odstawili na granicę polsko-białoruską ponad 20 osób, w tym ośmioro dzieci. Grupa w poniedziałek 27 września tkwiła przed placówką SG w Michałowie. Według "GW" były to osoby z Iraku i tureccy Kurdowie. Miało tam dochodzić do "dramatycznych scen". Jak piszą dziennikarze, migranci "usiedli na ziemi, objęli się, złapali za ramiona, przytulili dzieci. Składali ręce jak do modlitwy. Skandowali: 'Poland!', nie mając zamiaru się stąd ruszać".

Rzeczniczka SG ppor. Anna Michalska, pytana w piątek w TVN24 o to, co stało się z rodzinami migrantów z Michałowa, odpowiedziała, że wszyscy dostali jedzenie i napoje oraz zostali zawróceni do linii granicy zgodnie z rozporządzeniem ministra MSWiA. - Żadna z tych rodzin, żadna z tych dorosłych osób nie chciała złożyć wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce. Wszyscy mówili, że chcą złożyć te wnioski w Niemczech, to jest kraj ich docelowej migracji – powiedziała Michalska.

Dzieci w placówce Straży Granicznej w Michałowie Dzieci w placówce Straży Granicznej w Michałowie konkret24

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Straż Graniczna w ostatnich dniach notuje coraz więcej osób, które próbują nielegalnie przedostać się do Polski z Białorusi. Od początku roku zanotowała 11,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, z czego we wrześniu było ich 7 tys.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią – w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego – obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. W czwartek wieczorem Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. W piątek (1 października) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie prezydenta w tej sprawie.

Tylko w piątek strażnicy graniczni zanotowali 553 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymali ośmiu nielegalnych imigrantów, w tym czterech obywateli Iraku – poinformowała w sobotę Straż Graniczna. We wszystkich ośrodkach straży granicznej przebywa obecnie ponad 1,5 tys. nielegalnych migrantów.

Autor:momo/kab

Źródło: PAP