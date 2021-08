MSZ odpowiada na oświadczenie UNHCR w sprawie migrantów koczujących na granicy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Warszawie (UNHCR) w sprawie osób koczujących w w Usnarzu Górnym. "Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawno-międzynarodowych. Wobec osób ubiegających się o ochronę międzynarodową stosowane są w pełni przepisy prawa - napisał resort.

Na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym od kilkunastu dni koczuje grupa cudzoziemców. Migranci nie są wpuszczani do Polski. Osoby te nie chcą wracać na Białoruś. Granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w poniedziałkowym oświadczeniu zaapelowało do polskich władz "o zapewnienie tym ludziom dostępu do terytorium, natychmiastowej opieki medycznej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego i socjalnego".