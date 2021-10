Migranci na granicy z Białorusią. Janina Ochojska: rząd próbuje ukryć fakt, że tak naprawdę uchodźców nie jest wielu

Eurodeputowana i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska komentowała w "Jeden na jeden" w TVN24 w piątek sytuację na granicy z Białorusią, gdzie trwa stan wyjątkowy. - Na terenie naszego kraju nie możemy dotrzeć do ludzi, o których wiemy na pewno, że siedzą gdzieś w lasach, być może ktoś umiera - mówiła.

W poniedziałek przed placówką Straży Granicznej w Michałowie na Podlasiu przebywało ponad 20 migrantów, w tym kobiety oraz ośmioro dzieci. W środę rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz przekazała, że wobec migrantów "zastosowano procedurę zgodnie z rozporządzeniem". Rzeczniczka Straży Granicznej potwierdziła, że wśród nich były kobiety i dzieci. Na pytanie, czy to oznacza, że zostali wywiezieni z powrotem na granicę, Zdanowicz odparła: - Tak, zostali doprowadzeni do linii granicy i teraz znajdują się na Białorusi.

Ochojska: rząd chce nam zohydzić tych ludzi

Sytuację na granicy komentowała w "Jeden na jeden" w TVN24 w piątek eurodeputowana i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. - Na terenie naszego kraju nie możemy dotrzeć do ludzi, o których wiemy na pewno, że siedzą gdzieś w lasach, w strefie, zziębnięci, zmoknięci, zdesperowani, być może ktoś umiera, a my nie możemy do nich dotrzeć - mówiła.