Migranci na granicy. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz: wpuszczenie ich to przekroczenie prawa

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz odniósł się we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 do sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej. - Za tą grupą 50 osób przyjdzie kolejna setka, za tą setką przyjdzie kolejny tysiąc i w ten sposób dzięki naciskowi aktywistów czy mediów pokażemy, że szlak północny migracyjny jest otwarty - powiedział.

Stwierdził, że RPO spogląda na to "z perspektywy prawno-człowieczej i praw podstawowych, a niestety kodeks Schengen mówi jasno: granicę przekraczać należy w miejscach do tego wyznaczonych".

Przydacz: osoby na granicy są rotowane

- Ci uchodźcy z Afganistanu, których my przecież ściągaliśmy w ostatnich tygodniach, to jest kwestia naprawdę ostatnich dni, tygodni, kiedy ta sytuacja w Afganistanie się pogorszyła i ze względów politycznych ludzie musieli wyjeżdżać z Afganistanu. A my z tą sytuacją na granicy spotkaliśmy się już w czerwcu - wyjaśniał wiceszef MSZ.

Zdaniem Przydacza "Łukaszenka też nie jest głupi" i "oczywistym jest, że próbuje rozgrywać nas i was tym argumentem, że to przecież są ludzie z Afganistanu - biedni, którzy z wojny uciekli". - Jeśli to są ludzie z Afganistanu, mogli trafić do wszystkich placówek po drodze - w Uzbekistanie, w Rosji i na Białorusi i złożyć wniosek o azyl, bo są w niebezpieczeństwie politycznym - stwierdził.