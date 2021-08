Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Władysław Frasyniuk: byliśmy tak samo brudni, tak samo zmęczeni, tak samo biedni

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Usnarza Górnego była jednym z tematów, które komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 opozycjonista z czasów PRL Władysław Frasyniuk. - W tych uchodźcach trzeba zobaczyć ludzi. Jak nie zauważymy w nich ludzi, to sami przestaniemy mieć prawo do tego, żeby nazywać się ludźmi - tłumaczył.

Gościem niedzielnych "Faktów po Faktach" był działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL Władysław Frasyniuk. Grzegorz Kajdanowicz pytał go między innymi o sytuację grupy migrantów, którzy koczują w nieosłoniętym obozie na polsko-białoruskiej granicy. - W tych uchodźcach trzeba zobaczyć ludzi. Jak nie zauważymy w nich ludzi, to sami przestaniemy mieć prawo do tego, żeby nazywać się ludźmi. To jest taka podstawowa zasada, o którą przez lata walczyło moje pokolenie - powiedział.