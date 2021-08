Kwaśniewski o migrantach na polsko-białoruskiej granicy: niewątpliwie zbliża się problem uchodźczy

W Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej kolejny dzień koczuje kilkudziesięciu migrantów. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "to test dla polskich władz". Ocenił, że "możemy być dużo bardziej w centrum tej fali uchodźczej, która będzie przybywała z Afganistanu" niż to miało miejsce podczas podobnego kryzysu parę lat temu.

Sprawę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ocenił, że "to trudna sprawa, ale trzeba pomóc uchodźcom". - Oczywiście cały czas chroniąc granicę, mając kontrolę, kto to jest, kto do nas przybywa, ale ze względów humanitarnych trzeba im udzielić wsparcia - mówił były prezydent. Zwracał uwagę na "miejsca, gdzie można uchodźców umieścić, nakarmić i dać niezbędne warunki do przeżycia". - Tym bardziej, że mam wrażenie, że dla większości tych ludzi Polska jest tylko krajem tranzytowym - stwierdził.