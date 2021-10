Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była głównym tematem "Rozmowy Piaseckiego", której gościem był Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Poinformował, że we wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na ten temat i planowane jest przyjęcie "mocnej, ale potrzebnej" rezolucji, która wzywa polski rząd do "dopuszczenia organizacji pozarządowych, mediów, Frontexu i pełnej transparentności, jeśli chodzi o to, co dzieje się na granicy".

W ostatnim tygodniu grupa migrantów - w tym kobiety i ośmioro dzieci - która przebywała w pobliżu budynku Straży Granicznej w Michałowie, została wypchnięta na granice z Białorusią. Potwierdziła to rzeczniczka Straży Granicznej. Tymczasem stan wyjątkowy przy granicy został przedłużony o kolejne 60 dni. Odbyła się w tej sprawie burzliwa debata w Sejmie.

Biedroń: rządzą nami handlarze strachem

W poniedziałek o sytuacji na granicy mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 europoseł Lewicy Robert Biedroń. - Rządzą nami handlarze strachem. Rząd PiS wywindował to do mistrzostwa. Ubolewam nad tym, bo tę sprawę można było rozwiązać po ludzku, zgodnie z prawem, kierując się sercem i rozumem - mówił.

Dodał, że sam "wierzy w społeczeństwo, w którym pomaga się tym, którzy uciekają przed przemocą, którzy szukają schronienia". - Oczywiście to musi być w racjonalny sposób przeprowadzone, są do tego mechanizmy międzynarodowe, opracowywane przez lata. One są skuteczne i funkcjonują, Polska wiele razy z nich korzystała - powiedział Biedroń.

Biedroń: będzie rezolucja europarlamentu w sprawie granicy polsko-białoruskiej

Podkreślił, że "potrzebna jest pełna transparentność we wszystkich procesach" i poinformował, że we wtorek Parlament Europejski zajmie się sprawą sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Będzie debata połączona z rezolucją, by wyjaśnić polskiemu rządowi, jakie jest stanowisko instytucji unijnych - zapowiedział europoseł.

- W roboczej wersji rezolucji jest zapisane po pierwsze, że mamy do czynienia z prowokacją Łukaszenki na granicy z Litwą, Łotwą i Polską. Po drugie, trzeba chronić granicy Unii Europejskiej. Ale po trzecie, rząd Polski w odróżnieniu od rządów Litwy i Łotwy stosuje politykę, która ukrywa pewne informacje przed mediami, przed organizacjami pozarządowymi, przed Frontexem - mówił Biedroń.

Rezolucja - dodał - "wzywa do dopuszczenia organizacji pozarządowych, mediów, Frontexu i pełnej transparentności, jeśli chodzi o to, co dzieje się na granicy". - To będzie mocna rezolucja, ale potrzebna, bo polski rząd ma problem ze zrozumieniem tego, jakie jest stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie - stwierdził gość TVN24.

Europoseł poinformował, że w rezolucji znajdzie się też kwestia stosowanych przez Straż Graniczą push backów, czyli wypychania migrantów z powrotem na granicę. - Procedura push backu jest nielegalna. Nie może być stosowana zgodnie z prawem międzynarodowym. To też znajdzie się w rezolucji, będzie wezwanie do stosowania prawa międzynarodowego dotyczącego uchodźców. A to prawo jest w tej sprawie jasne - powiedział.

Autor:ads/kab

Źródło: TVN24