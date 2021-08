Migranci koczują na granicy polsko-białoruskiej. Lekarka o ich stanie zdrowia

W pobliżu Usnarza Górnego od kilkunastu dni koczuje grupa migrantów. Paulina Bownik, która w sobotę bezskutecznie próbowała przedostać się do cudzoziemców, powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "sytuacja się pogarsza". Dodała, że jeżeli profesjonalna pomoc nie dotrze do nich szybko, to "po prostu umrą". Oceniając sytuację na granicy polsko-białoruskiej stwierdziła, że "to polityka gorącego kartofla". - Straż Graniczna białoruska wypycha ich na stronę polską, Straż Graniczna polska wypycha ich na stronę białoruską - dodała.