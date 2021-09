Zwłoki trzech osób w rejonie przygranicznym z Białorusią. Straż Graniczna: to najprawdopodobniej migranci

W rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono zwłoki trzech osób - poinformowała Straż Graniczna. Wszystko wskazuje na to, że są to najprawdopodobniej nielegalni migranci - powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura. Wcześniej pogranicznicy informowali o grupie ośmiu migrantów, którzy utknęli na bagnach w rozlewisku rzeki Supraśl. Siedmiu z nich wymagało przewiezienia do szpitala.