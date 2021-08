Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Policjanci rozbili dodatkowe namioty

Zza samochodów i namiotów nie widać, ilu funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy jest na jednej zmianie i czy w ogóle takie zmiany mają miejsce. Widać za to ruch wśród policjantów, bo to oni zabezpieczają wejście na łąkę, za którą jest teren z samochodami służb i pasem granicznym.

Policjanci stoją nieruchomo za taśmą odgradzającą ten teren - ustawieni są co kilka-kilkanaście metrów, zmieniają się co godzinę-półtorej. Po skończonej całej zmianie są odwożeni samochodami terenowymi policji do Usnarza Górnego, stamtąd odjeżdżają większymi pojazdami.