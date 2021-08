Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Generałowie Mieczysław Bieniek i Bogusław Pacek komentują

Grupa migrantów od ponad 20 dni koczuje na polsko-białoruskiej granicy. - Gdybym był dzisiaj doradcą premiera, ministra, prezydenta, poradziłbym jednak pomóc tym biedakom, bo jestem człowiekiem i szarpią moje serce ludzkie uczucia. Ale z drugiej strony robiłbym wszystko, żeby nie doszło sytuacji, w której przez naszą granicę ktoś - wykorzystując metody hybrydowe - będzie starał się zdławić nasze państwo poprzez broń migracyjną - ocenił generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek. - Dlaczego oni nie mogą się przenieść do punktu granicznego? Bo im Białoruś nie pozwala - mówił z kolei generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji.

Na granicy polsko-białoruskiej od ponad 20 dni dni koczuje grupa migrantów. Przejście do Polski uniemożliwia im Straż Graniczna i wojsko. Teren kilkaset metrów od tego miejsca, gdzie są media i wolontariusze organizacji pozarządowych, zabezpiecza dodatkowo policja. Według informacji Straży Granicznej w obozowisku jest 24 lub nieco więcej osób. Fundacja Ocalenie, której pracownicy i wolontariusze komunikują się z migrantami przez megafony, podaje, że w obozie są 32 osoby.

W "Kropce nad i" do sprawy odnieśli się: generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji i generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek.

- Pamiętajmy, że oni są po stronie białoruskiej (…) Dlaczego oni nie mogą się przemieścić do punktu granicznego? Bo im Białoruś nie pozwala. Policja białoruska, KGB białoruskie nie pozwala im się przemieścić do punktu granicznego w Bobrowniki, czy innego, gdzie mogliby zostać zweryfikowani i ich wnioski mogłyby zostać przyjęte. Można by ich umieścić w ośrodkach dla cudzoziemców strzeżonych i ewentualnie te wnioski wówczas rozpatrzeć - mówił.