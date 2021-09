Migranci na granicy Polski i Białorusi. Korespondent TVN24: Bruksela przekonywała polski rząd, by wykorzystać Frontex

Oficjalnie Komisja Europejska zawsze podkreśla, że pomoc Frontexu na granicach jest dostępna dla państw Unii, ale to do rządów poszczególnych państw decydują, czy po taką pomoc sięgnąć. Na taki krok zdecydowała się już Litwa i Łotwa.

TVN24: Bruksela przekonywała polski rząd, by wysłać Frontex na granicę z Białorusią

Zdaniem Komisji udział Frontexu podkreślałby fakt, że granica z Białorusią jest wspólną granicą Unii Europejskiej i wspólnymi siłami powinna być chroniona. Dodatkowo obecność funkcjonariuszy Frontexu spowodowałaby, że ochrona granic odbywa się z poszanowaniem unijnych zasad i rozwiane byłby wątpliwości co do tego, co dzieje się na terenach objętych stanem wyjątkowym. Jak ustalił Sokołowski, takie argumenty zostały przedstawione Polsce, ale do dziś nie pojawiła się prośba Warszawy, by zaangażować Frontex.