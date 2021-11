Co z unijnym finansowaniem zapory na granicy? Rzecznik KE: von der Leyen jasno wyraziła nasze stanowisko

czytaj dalej

101 pacjentów na 90 łóżek covidowych - tak we wtorek wyglądała sytuacja w szpitalu w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Chorych przybywa w szybkim tempie, jak przyznaje dyrektor placówki, 70 procent to pacjenci niezaszczepieni. Reporter TVN24 rozmawiał z jednym z nich. - Teraz bym się zaszczepił. Po tym, co przeszedłem teraz, drugi raz tego nie chcę - przyznaje chory.