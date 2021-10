Migranci i kryzys na granicy z Białorusią. Eksperci na Warsaw Security Forum wskazują na zagrożenia

Jednym z tematów trwającej, tegorocznej konferencji Warsaw Security Forum są działania Białorusi na granicy z Polską, Litwą i Łotwą. - Jesteśmy zaniepokojeni wywoływaną przez Białoruś presją migracyjną - powiedział minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch ocenił, że sytuacja na granicy może być uznana za zagrożenie dla Sojuszu. - NATO jest atakowane hybrydowo od dłuższego czasu na różnych płaszczyznach - powiedział Robert Pszczel, były dyrektor biura NATO w Moskwie. Uczestnicy konferencji widzą potrzebę odpowiedzi Sojuszu na działania reżimu Alaksandra Łukaszenki.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch przyznał, że podczas tegorocznego Warsaw Security Forum temat obronności jest wyjątkowo bliski Polsce, z powodu działań Białorusi przy naszej granicy. - Jest to rzeczywiście jeden z tematów, jako ilustracja działań hybrydowych, nowych wyzwań z jakimi mamy do czynienia, o których nie myśleliśmy rok czy półtora roku temu - dodał.

20.08.2021. Straż graniczna w pobliżu miejscowości Usnarz Górny k. Krynek Artur Reszko/PAP

Szef BBN przyznał, że sytuacja na granicy z Białorusią może być rozpatrywane jako zagrożenie dla NATO. - Może to prowadzić w kierunku takim, że może dojść do pewnej eskalacji. NATO musi mieć świadomość, jak tego typu scenariusze mogą prowadzić do momentu, że Sojusz powinien reagować w sposób bardzo zorganizowany i stanowczy - powiedział Paweł Soloch.

Paweł Soloch: działania hybrydowe Białorusi jednym z tematów Warsaw Security Forum TVN24

- NATO jest atakowane hybrydowo od dłuższego czasu na różnych płaszczyznach. Najlepszym dowodem na to, że sojusznicy zgadzają się z takim opisem tego, co się dzieje na granicy Polski z Białorusią, ale też na granicy z Litwą i Łotwą jest decyzja podjęta na prośbę Litwy, aby została dostarczona grupa wsparcia - powiedział Robert Pszczel, były dyrektor biura NATO w Moskwie.

Finlandia zaniepokojona wywołaną przez Białoruś presją migracyjną

Obecny na Warsaw Security Forum minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto przyznał, że jego kraj jest "zaniepokojony wywoływaną przez Białoruś presją migracyjną na Polskę, Litwę i Łotwę".

- Przede wszystkim Unia Europejska musi być zjednoczona, a także, że w działaniach przy granicy będzie uczestniczyć Frontex - podkreślił. - Musimy również wpływać na kraje, z których przychodzą przybywają migranci do Mińska, to jest na Irak i Turcję - dodał Haavisto.

Szef MSZ Finlandii Pekka Haavisto: jesteśmy zaniepokojeni wywołaną przez Białoruś presją migracyjną TVN24

Szef dyplomacji Finlandii przyznał, że - co prawda na niższym poziomie - ale podobny problem spotkał jego kraj w 2015 roku, gdy wielu migrantów starało się o azyl polityczny. - Ale to, co dzieje się na granicy z Białorusią, to znacznie większe zjawisko i ta sprawa musi być odpowiednio skonsultowana przez członków Unii Europejskiej - dodał.

Szef BBN uczestnikiem Warsaw Security Forum

- Adaptacja, zwłaszcza w wymiarze wojskowym, od 2014 roku, po agresji Rosji na Ukrainę, uległa przyspieszeniu - przyznał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - Istotne byłoby, żeby koncepcja strategiczna NATO, klasyfikując te wyzwania, uwzględniła również perspektywę państw naszego regionu. Również te kwestie, z którymi borykamy się w ostatnim czasie: Polska, Litwa i Łotwa - dodał Soloch, odnosząc się do działań hybrydowych podejmowanych przez Białoruś.

- W podejściu do zagrożeń hybrydowych chodzi o stworzenie mechanizmów integrujących elementy wojskowe z cywilnymi. Chodzi o wprowadzenie realnych mechanizmów nadających pewne zdolności do automatycznego reagowanie w czasie zagrożenia - wskazał. - Należy wskazać wyraźne źródła zagrożeń hybrydowych, zwłaszcza zdefiniować specyfikę zagrożenia rosyjskiego, bo to z jednej strony zagrożenie wojskowe, ale i towarzyszące mu rozwijane spektrum działań hybrydowych - dodał.

Warsaw Security Forum to coroczna konferencja międzynarodowa, organizowana przez Fundację imienia Kazimierza Pułaskiego. W tym roku odbywa się 5-6 października i gości najważniejszych przedstawicieli państwowych, wojskowych oraz ekspertów z zakresu polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności.

