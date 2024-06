Niemieckie media o kolejnych zawróconych migrantach. Straż Graniczna chce wyjaśnień

czytaj dalej

Administracja prezydenta Joe Bidena wydała zakaz korzystania w USA z rosyjskiego oprogramowania do cyberbezpieczeństwa firmy Kaspersky Lab. Departament Handlu USA poinformował w czwartek, że oprogramowanie budzi niepokój Waszyngtonu co najmniej od 2017 roku. Zgodnie z rosyjskim prawem rząd w Moskwie ma pełny dostęp do systemów Kaspersky'ego i tym samym do danych wszystkich klientów.