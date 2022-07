Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla niewpuszczeni na spotkanie z premierem. "Względy bezpieczeństwa"

"Zawiodłam się"

Według relacji mieszkańców, do sali w której odbywało się spotkanie, cześć widzów przywieziono autokarami, a pozostali mieli zaproszenia. - Poza kolejką tutaj wchodził każdy, jak chce, jakieś uprzywilejowania mają, a my jako obywatele skrzywdzeni przez obecną i poprzednią władzę, nie mamy prawa wejść? Chcemy zabrać głos. Tu jest coś nie tak - relacjonował jeden z mężczyzn.

- Zawiodłam się. Próbowałam, ale niestety nie mogłam się dostać - stwierdziła jedna z kobiet. - Prawdę powiedziawszy, to nie zależy mi na tym. I tak wiem, co on (premier) kłamie, więc to jest bez różnicy, czy zobaczę go na żywo czy nie - dodała po chwili.