Jestem po operacji raka prostaty przed wielu laty i wygrałem z chorobą dzięki żonie. To jest apel do wszystkich was, że możemy wygrać. Tylko badajmy się - mówił na antenie TVN24 doktor Marek Filipek, apelując do mężczyzn o profilaktykę w sferze chorób nowotworowych.

Listopad jest uznawany za miesiąc profilaktyki nowotworowej mężczyzn. Gościem TVN24 był doktor Marek Filipek ze Szpitala św. Elżbiety, grupa Lux Med.

- Na szczęście ktoś zaczął myśleć o zdrowiu mężczyzn - stwierdził. - Kobiety są mądrzejsze. Zawsze bardziej dbały o swoje zdrowie. Mężczyzna raczej się wstydzi pójść do lekarza. Szczególnie, że badanie, które mu proponujemy, takie wstępne, jest dość intymne. I po prostu mężczyzna się wstydzi, a poza tym cierpi jego ego. Myślę, że powinniśmy trochę ustąpić i zacząć myśleć mniej o swoim ego, a więcej o swoim zdrowiu - dodał.

- W wieku między 20 a 39 jesteśmy narażeni na wystąpienie nowotworów w zakresie jądra. To nowotwór, który się bardzo szybko rozwija i jest bardzo niebezpieczny w sensie konsekwencji braku leczenia. I to w bardzo krótkim czasie - podkreślił.

Apel do wszystkich: Badajmy się

- To jest standard, że dbamy o samochód, dbamy o przegląd techniczny. Naszego przeglądu technicznego nie robimy i to jest problem. Ja dzisiaj występuję tutaj jako ekspert, ale muszę powiedzieć, że też trochę jako pacjent - powiedział. - Ponieważ jestem po operacji raka prostaty przed wielu laty. Wygrałem z chorobą dzięki żonie. Przepraszam za takie wynurzenie, ale to jest apel do wszystkich was, że możemy wygrać. Tylko badajmy się - dodał.

Kajdaniuk: świadomość wśród mężczyzn też rośnie

Jakub Kajdaniuk opowiedział na antenie TVN24 o koordynowanej przez niego akcji "Mosznowładcy".

- Doświadczenia naszej kampanii pokazują, że świadomość wśród mężczyzn też rośnie. Nasza kampania już od kilku lat, właściwie od 2021 roku, kiedy wróciliśmy do realizacji badań po pandemii, cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że badamy już od końcówki września do początku grudnia - mówił. - Natomiast w tym roku, bo my zawsze ankietujemy naszych uczestników, obserwujemy też nowy, bardzo dobry trend. Mianowicie jest coraz więcej panów, którzy z tej akcji naszej, czyli z tych bezpłatnych badań na terenie całego kraju, korzystają po raz pierwszy. Gdzieś z tą kampanią się zetknęli. Wiedzą, że mają o siebie dbać. Mamy coraz większe rzesze mężczyzn, którzy decydują się na to, żeby choćby ten pierwszy krok w postaci badań profilaktycznych zrobić - dodał.

