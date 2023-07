Lipiec Miesiącem Dumy z Niepełnosprawności. "Dlaczego mielibyśmy się wstydzić, ukrywać?"

Miesiąc dumy z niepełnosprawności

W poniedziałek o tym, że, że lipiec to Miesiąc Dumy z Niepełnosprawności, przypomniał Wojtek Sawicki, popularny autor bloga Life on Wheelz, pokazujący na nim codzienne życie osoby z niepełnosprawnością. Sam choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. "W rękach trzymam Flagę Dumy z Niepełnosprawności (Disability Pride Flag). Jej kolory odzwierciedlają całe spektrum niepełnosprawności i są celowo mniej intensywne, by były przyjazne dla osób neuroróżnorodnych. Piękna, prawda?" - napisał obok zamieszczonego przez siebie zdjęcia.

Flaga Dumy z Niepełnosprawności stała się symbolem ruchu w 2021 roku. Jej kolory reprezentują rozmaite obszary niepełnosprawności - niepełnosprawność fizyczną symbolizuje kolor czerwony, sensoryczną - zielony, niezdiagnozowaną - biały, rozwojową - żółty, natomiast psychiczną - niebieski. "Uważam, że to świetna inicjatywa. Jako OzN (osoby z niepełnosprawnościami - red.) powinniśmy być dumni z tego kim jesteśmy i nie ukrywać tego. Na świecie żyje 1,3 miliarda osób z niepełnosprawnościami, co szósta osoba na świecie - dlaczego mielibyśmy się wstydzić, ukrywać, przepraszać za to, że żyjemy?" - kontynuował. "Dlatego rzucam pomysł: wprowadźmy celebrowanie Miesiąca Dumy z Niepełnosprawności w Polsce! Zróbmy marsze, konferencje, niech OzN trafią do mediów. Mówmy więcej o równości i akceptacji, o stereotypach i wykluczeniu. O sposobach jak redukować ableizm i strach przed OzN, jak włączać nas do społeczności, aktywizować, zatrudniać i rozwijać potencjał. Jeśli uważacie że to dobry pomysł - udostępnijcie posta. Niech wszyscy się dowiedzą, że lipiec to miesiąc Dumy OzN" - zakończył bloger.