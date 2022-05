Tragiczny finał bójki przed klubem. Nie żyje Ukrainiec, Ormianin zatrzymany

Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu przed godziną 1 w nocy z soboty na niedzielę. Jak informują funkcjonariusze, do bójki doszło przed klubem przy ulicy Mickiewicza. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyźni byli razem w dyskotece, po czym wyszli w trakcie imprezy i doszło między nimi do sprzeczki, która zakończyła się śmiercią obywatela Ukrainy - informuje Urszula Chmura z policji w Mielcu. I dodaje, że jako pierwsi pomocy pobitemu mężczyźnie udzielili inni uczestnicy imprezy. To oni poinformowali służby o zdarzeniu i przystąpili do reanimacji. Tę kontynuowali ratownicy medyczni, ale 24-latkowi nie udało się pomóc.