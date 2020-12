Kto to jest "miękiszon"? Zbigniew Ziobro tłumaczy

Miękiszon to ten, który poddaje się wtedy, kiedy można walczyć - stwierdził szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Tak podczas sobotniej konferencji prasowej odpowiedział na dziennikarską prośbę o wyjaśnienie rozpropagowanego przez siebie terminu.

- To są negocjacje. W negocjacjach nie można być, za przeproszeniem, "miękiszonem" , trzeba być twardym, trzeba potrafić dbać o interesy własnego kraju, Polski - mówił 25 listopada minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Tak zachęcał premiera Mateusza Morawieckiego do zastosowania weta wobec połączenia wypłat ze środków unijnych z mechanizmem ochrony praworządności w krajach członkowskich UE. Przekonywał, że w historii Unii Europejskiej "wielokrotnie różne państwa stosowały weto lub groziły jego użyciem".

"Czy to nie wypełnia definicji miękiszona?". Ziobro odpowiada

Pytanie o "miękiszona" pojawiło się w sobotę podczas konferencji prasowej po zakończeniu kilkugodzinnego zebrania zarządu Solidarnej Polski , podczas którego dyskutowano o porozumieniu zawartym w tym tygodniu na unijnym szczycie. Ziobro oświadczył, że stosunkiem głosów dwanaście do ośmiu odrzucono wniosek o wyjście ze Zjednoczonej Prawicy. Wniosek odrzucono mimo wyrażanego wcześniej i podtrzymywanego stanowczego sprzeciwu Solidarnej Polski wobec decyzji państw Wspólnoty, w tym polskiego rządu.

- Czy pozostanie w rządzie, który zagroził polskiej suwerenności według pana, to nie jest wypełnienie definicji "miękiszona"? - zapytał dziennikarz "Faktów" TVN.

- Miękiszon to ten, który poddaje się wtedy, kiedy można walczyć. W czasie negocjacji, kiedy można było walczyć, trzeba było walczyć, wygrywać. Opozycja była tym miękiszonem, bo wzywała do kapitulacji. Wzywała nawet do tego, aby zrezygnować z tych konkluzji, które wywalczył pan premier (Mateusz) Morawiecki - odpowiedział minister sprawiedliwości.