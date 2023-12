Kierowca wjechał w pieszych. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. "Tu jeżdżą jacyś szaleńcy"

W Międzyzdrojach 35-letni kierowca wjechał w pieszych i zabił trzy osoby - dwie dorosłe i siedmioletnie dziecko. Ranna została również 12-letnia dziewczynka. Kierujący autem uciekł z miejsca wypadku, ale został złapany przez policję. Prokuratura poinformowała, że dalsze czynności z zatrzymanym przeprowadzone zostaną w poniedziałek. W miejscu tragedii mieszkańcy i turyści ustawiają znicze i zabawki. - Tu jeżdżą jacyś szaleńcy. Ci ludzie są bezkarni i to jest niedopuszczalne - mówi mężczyzna, który odwiedza miejscowość od wielu lat.

Do wypadku doszło w sobotę tuż po godzinie 18 na ulicy Dąbrówki w Międzyzdrojach. Kierowca wjechał samochodem w grupę pieszych, porzucił auto i piechotą zbiegł z miejsca zdarzenia. Po godzinie 20 starsza sierżant Katarzyna Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przekazała, że sprawca został zatrzymany. W wypadku zginęły trzy osoby - dwie dorosłe i siedmioletnie dziecko. Ranna została również 12-letnia dziewczynka.

Śledztwo przejęła prokuratura. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz poinformował, że do późnych godzin nocnych służby pod nadzorem prokuratora pracowały na miejscu zdarzenia. Ponadto wróciły tam w niedzielę, by jeszcze w świetle dziennym zabezpieczyć ślady, które mają m.in. pomóc w ustaleniu tego, z jaką prędkością auto jechało i uderzyło w pieszych, co będzie miało istotne znaczenie przy stawianiu zarzutów podejrzewanemu.