Maryja Kalesnikawa laureatką Międzynarodowej Nagrody Jana Karskiego. "Jedna z bohaterek pokojowej walki"

Nagrodę Spirit of Jan Karski Award 2021 przyznano uwięzionej białoruskiej opozycjonistce Maryi Kalesnikawej. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się we wtorek. Jak wskazała w uzasadnieniu kapituła, działaczkę nagrodzono za obronę wolności, godności i prawa społeczeństwa białoruskiego do życia w kraju wolnym i suwerennym.