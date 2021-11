Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego. Laureaci

"Raporty Pileckiego nie tylko dokumentują zbrodnie Holokaustu, ale były pomyślane również jako wezwanie do działania i do dziś niosą ważne przesłanie moralne" – stwierdził minister kultury.

Christina Lamp z nagrodą specjalną dla korespondentów wojennych

Nagrodę specjalną dla korespondentów wojennych otrzymała Christina Lamb, autorka "Our Bodies Their Battlefield: What War Does to Women". Książka brytyjskiej dziennikarki jest poświęcona trudnej sytuacji kobiet w czasie współczesnych konfliktów zbrojnych. Jej opowieść oparta jest na osobistych świadectwach ofiar XX i XXI-wiecznych konfliktów, między innymi w Bangladeszu, Bośni i Hercegowinie, Demokratycznej Republice Konga oraz Syrii.