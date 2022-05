Międzynarodowa konferencja Darczyńców dla Ukrainy. Mateusz Morawiecki: razem pozyskaliśmy 6,5 miliarda dolarów

Morawiecki: nie jesteśmy obojętnie na cierpienie

Zwrócił uwagę, że sytuacja na Ukrainie ulega pogorszeniu i wskazywał, że ponad 25 procent populacji tego kraju musiały go opuścić lub zostały przesiedlone. - Rosjanie atakują, gwałcą, torturują, odmawiają stworzenia korytarzy humanitarnych i wymuszają deportację. To wszystko sprawia, że warunki na Ukrainie są coraz gorsze - mówił polski premier.

Morawiecki: będziemy was wspierać w każdy możliwy sposób

Podkreślił przy tym, że "największą wdzięczność należy wyrazić w stosunku do Ukrainy i ludności Ukrainy". Zwracając się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz mieszkańców tego kraju, mówił, że wiemy bardzo dobrze, iż dziś walczą oni nie tylko o swą "wolność i niepodległość, ale także o naszą".

- W dalszym ciągu będziemy was wspierać w każdy możliwy sposób. Wygracie tę wojnę, wygramy ją razem, razem pokażemy, że wartości europejskie to nie są czcze słowa, tylko idą za nimi działania - powiedział Morawiecki.

Premier Szwecji: Ukraina może liczyć na wsparcie

Szefowa Komisji Europejskiej o "szokującej brutalności" ataku Rosji na Ukrainę

- To, co się tam dzieje, jest przerażające. To jest zbrodnia wojenna, która dzieje się każdego dnia na terytorium Ukrainy, dlatego jesteśmy z wami - podkreśliła.

Von der Leyen o pomocy finansowej dla Ukrainy

- Putin musi zapłacić cenę za tę agresję, ale mamy też inne możliwości wsparcia gospodarczego. 10 tygodni wojny, 4 miliardy euro - tyle warta jest nasza dotychczasowa pomoc finansowa. Zmobilizowaliśmy 3,5 miliarda euro pomocy na rzecz uchodźców w Unii Europejskiej, ale co najważniejsze trzy tygodnie temu tu, w Warszawie 1,8 miliarda - tyle zobowiązaliśmy się przekazać na rzecz przesiedleńców w Ukrainie - opisywała. Podkreśliła jednak, że to nie wystarczy.

Dodała, że potrzebna jest pomoc na rzecz odbudowy Ukrainy, aby budować "konkurencyjny kraj marzeń". - Jeśli uda nam się zainwestować te setki miliardów euro, przeprowadzić reformy, to nie tylko od nowa odbudujemy Ukrainę, ale też utorujemy waszą drogę do Unii Europejskiej - powiedziała.

Zełenski: miliony osób na całym świecie wspiera nas w tym, żeby tyrania przegrała

Premier Ukrainy: tworzymy fundusz odbudowy naszego kraju

Szmyhal poinformował, że "jako Ukraina przygotowujemy plan odbudowy kraju". - Tworzymy fundusz odbudowy naszego kraju. Chcemy nie tylko odbudować to, co zostało zniszczone przez agresora, ale chcemy także zbudować nowe państwo europejskie oparte na zielonej technologii i nowych środkach w sektorze rolniczym, klimatu i modernizacji. Chcemy mieć nowoczesny rynek europejski, nowoczesne obszary miejskie - wyjaśnił.

Podkreślił ponadto, że "teraz to wszystko planujemy i pragniemy wstąpić do Unii Europejskiej". - Potrzeba nam rozpoznania ze strony społeczności europejskiej. Rozumiemy, że nasze cele są ambitne, ale liczymy, że cały świat nas wesprze, jeśli chodzi o finanse, prawodawstwo, że każde z państwa może przyczynić się do tego, aby Ukraina była odbudowana jako kraj zielony. I to nie jest metafora - powiedział.