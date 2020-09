"Chciałbym chodzić do kościoła, ale nie mogę. Hierarchowie dokonali na mnie duchowej eutanazji"

Przyjmę zaproszenie na spotkanie z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, ale moim głównym celem jest spotkanie z papieżem Franciszkiem i wyciągnięcie konsekwencji wobec hierarchów polskiego Kościoła - powiedział w rozmowie z TVN24 Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila. Przyznał też, że chciałby chodzić do kościoła, ale nie może tego robić w zgodzie z sumieniem, bo "uważa to wszystko za hipokryzję", a hierarchowie "dokonali na nim duchowej eutanazji".

Szymik sprawę zgłaszał najpierw do biskupa Tadeusza Rakoczego, ówczesnego ordynariusza bielsko-żywieckiego. Przekazał mu spisane wspomnienia z lat 1984-1989 oraz poprosił o interwencję. Wobec braku działań w 2008 roku przekazał sprawę ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, który w 2012 roku pojechał do kurii w Krakowie i wręczył do rąk własnych kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi dokumenty, w których znajdowała się dokładnie opisana sprawa Szymika oraz jego dane kontaktowe. Mimo to Dziwisz nie skontaktował się nigdy z pokrzywdzonym.