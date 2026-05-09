Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAKTY PO FAKTACH

"Nie da się być troszeczkę w koalicji"

|
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Aleksandra Leo
Aleksandra Leo o podwyższeniu drugiego progu podatkowego
Źródło: TVN24
Posłanka Centrum Aleksandra Leo przekazała, że jej ugrupowanie miało pomysł podwyższenia drugiego progu podatkowego, ale po rozmowie z ministrem finansów wycofali się z niego. W "Faktach po Faktach" TVN24 skrytykowała postępowanie Polski 2050. - To zakrawa tak naprawdę o populizm - oceniła.

W kwietniu Polska 2050 złożyła w Sejmie projekt ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy złotych do 140 tysięcy złotych.

- My jako Centrum mieliśmy jeszcze dalej idący projekt podwyższenia progu, ale po rozmowach z ministrem finansów stwierdziliśmy, że nie ma teraz przestrzeni. Nie ma, niestety, teraz pieniędzy w budżecie, żeby to zrealizować - powiedziała w "Faktach po Faktach" TVN24 posłanka Centrum Aleksandra Leo.

Zdaniem Leo można mieć różne pomysły, ale należy o nich najpierw rozmawiać w ramach koalicji. - Żeby właśnie nie stawiać pozostałych koalicjantów w niezręcznej sytuacji - to znaczy wychodzić na konferencję, wychodzić do mediów z projektem, który nie jest omawiany z innymi koalicjantami. No bo to zakrawa tak naprawdę o populizm - oceniła.

Wiek emerytalny do zmiany? Pełczyńska-Nałęcz: ktoś w końcu musi ten temat podnieść
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiek emerytalny do zmiany? Pełczyńska-Nałęcz: ktoś w końcu musi ten temat podnieść

Leo: nie da się być troszeczkę w koalicji

Klub parlamentarny Polski 2050 podzielił się na początku roku. Około połowa posłów wyszła z niego i utworzyła klub Centrum z Pauliną Hennig-Kloską na czele. 30 kwietnia odbyło się w Sejmie głosowanie nad wotum nieufności dla niej jako minister klimatu i środowiska. Większość rządząca obroniła Hennig-Kloskę, ale wyłamał się poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, który głosował za jej odwołaniem.

Zdaniem Leo to, że większość posłów Polski 2050 obroniła minister, nie oznacza rozejmu z Centrum, ale wzięcie odpowiedzialności za Koalicję 15 października. - Nie da się być troszeczkę w koalicji, z jednej strony korzystać z narzędzi, które daje koalicja, a z drugiej strony uderzać we własny rząd, w którym się jest - powiedziała.

- Dla nas najważniejsze jest to, żeby koalicja działała, funkcjonowała. Bierzemy za dobrą monetę wszelkie deklaracje lojalności wobec rządu, wobec koalicji, która funkcjonuje. Bo my po prostu stawiamy przede wszystkim na sprawne działanie rządu i dowożenie tak ważnych rzeczy, jak chociażby bezpieczeństwo dla Polaków - oświadczyła posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Aleksandra Leo: nie da się być troszeczkę w koalicji
Źródło: TVN24

"Pomysł na Polskę 2050, żeby się odróżnić"

Kilka dni temu na antenie Radia Zet przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że Koalicja Obywatelska próbuje upolować posłów z jej partii, ale bezskutecznie.

- Ja widzę w ogóle, że pani ministra obrała taką drogę, ścieżkę jednak konfrontacyjną. Początkiem było właśnie to wotum i ta dyskusja, czy poprą, czy zagłosują przeciwko odwołaniu. Ale widać, że pani ministra z tej ścieżki raczej nie zejdzie i że to jest w ogóle pomysł na Polskę 2050, żeby się odróżnić i żeby te słupki sondażowe poszły w górę. No, niestety, myślę, że nie tędy droga, bo słupki jakoś w górę nie idą, więc trzeba by poszukać innego pomysłu - skomentowała Aleksandra Leo.

W tym samym wywiadzie Pełczyńska-Nałęcz twierdziła też, że posłowie Centrum będą startować w najbliższych wyborach z list Koalicji Obywatelskiej. - Dowiedziałam się o tym z mediów. To muszę tu z ręką na sercu powiedzieć - oświadczyła Leo w TVN24. Dopytywana, przekazała, że nie ma zarezerwowanego miejsca.

- Ja myślę, że na koniec warto powiedzieć o tym, że w polityce bardzo liczy się skuteczność, umiejętność przekonywania do swoich racji. Nam, jako koalicji, udało się to w Europie, czego dowodem są olbrzymie pieniądze na SAFE. Życzę podobnej skuteczności innym politykom - podsumowała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

OGLĄDAJ: Czy będzie rozejm między Polską 2050 i KP Centrum?
pc

Czy będzie rozejm między Polską 2050 i KP Centrum?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
PodatkiCentrumKoalicja ObywatelskaKoalicja 15 październikaPolska 2050Aleksandra LeoKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Władimir Putin
Defilada bez sprzętu, siedem minut wystąpienia
Rafał Jutrznia
imageTitle
Bolesna porażka Górnika. Szanse na tytuł drastycznie zmalały
EUROSPORT
imageTitle
O'Sullivan w finale mistrzostw świata seniorów. "Zawsze przeraża mnie na śmierć"
EUROSPORT
Przygotowania na Teneryfie na pasażerów MV Hondius
Teneryfa gotowa na przyjęcie statku, na którym doszło do zakażenia hantawirusem
Ryszard Kalisz
Kalisz o TK: natychmiast wezwałbym policję i poprosił o zatrzymanie
Fakty po Faktach
imageTitle
Grabara nie zatrzymał mistrza Niemiec. Widmo spadku przed ostatnią kolejką
EUROSPORT
Przymrozki, mróz, zimno
Alarmy IMGW w 10 województwach
METEO
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Trwa dogaszanie wielkiego pożaru lasu. "Zrzuty wody przyniosły skutek"
METEO
Papież Leon
Leon XIV podbija internet. Buty papieża zwróciły uwagę
imageTitle
Koniec dominacji Polaków. Duńczycy mistrzami Europy
EUROSPORT
imageTitle
Manchester City nie poddaje się w walce o tytuł
EUROSPORT
48 min
Susza w Polsce
To już nie jest chwilowy problem. Dlaczego susza w Polsce to problem dla nas wszystkich?
Rozmowy o końcu świata
imageTitle
Kubica robił co w jego mocy. Wyścig pełen awarii i wypadków
EUROSPORT
imageTitle
Pseudokibice próbowali zatrzymać autobus. Policja wkroczyła do akcji
EUROSPORT
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Odnaleźli ofiarę erupcji wulkanu, zlokalizowali pozostałych zaginionych
METEO
imageTitle
Jagiellonia dopięła swego w doliczonym czasie
EUROSPORT
Zsolt Hegedus
Radość w Budapeszcie. Minister zdrowia znów to zrobił
imageTitle
Ogłoszono niedzielny plan gier. Wiadomo, kiedy mecz Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Groźny upadek mistrza świata MotoGP. Złamanie i przerwa w startach
EUROSPORT
30 min
pc
Z pewnością lepszy jest w polach powierzchni mieszkalnej
Ranking Mazura
Przymrozek, mróz, noc
Tutaj nocą temperatura spadnie poniżej zera
METEO
Jesteśmy stąd - Łódź 9.05.2026
Dziennikarze, wozy transmisyjne i łazik marsjański. Tak świętowaliśmy w Łodzi
Michalina Czepita, Adrian Wróbel
44 min
pc
"Gdy zabraknie prądu w mieście, to dobrze byłoby, żeby przynajmniej kilka osób umiało myśleć"
Dwie strony
Viktor Orban
Co dalej z Orbanem? "Planuje tam dłuższy pobyt"
Zwłoki walenia w Mikoszewie
Martwy waleń na bałtyckiej plaży. Co się z nim dalej stanie
METEO
imageTitle
Sensacja w Rzymie. Sabalenka może się pakować
EUROSPORT
imageTitle
Krótki turniej dla Paolini. Obrończyni tytułu już wyeliminowana
EUROSPORT
49 min
0805_super_kuria
Co kuria zamiotła pod dywan? Kulisy reportażu "Księża z Sosnowca"
Superwizjer. Podcast
Park Narodowy Glacier, Montana, USA
Szukali go od poniedziałku, w końcu znaleźli ciało
METEO
Złoty pomnik Trumpa
Złoty posąg Trumpa odsłonięty. "To nie jest bałwochwalstwo"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica