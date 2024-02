Bieniek: Sojusz pokazał, że potrafi się adoptować do nowych sytuacji

Donald Trump wypowiedział słowa nierozważne i nierozsądne - powiedział w "Faktach po Faktach" generał Mieczysław Bieniek, społeczny doradca ministra obrony. Rozmówca TVN24 odniósł się w ten sposób do stwierdzenia byłego prezydenta USA, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które przeznaczają mniej niż 2 procent PKB na obronność.

Pytany o wypowiedź kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa, które padły w czasie wiecu wyborczego w Karolinie Południowej , Mieczysław Bieniek odpowiedział, że są to słowa nierozważne i nierozsądne. - One zostały nawet potępione przez niektórych republikanów - stwierdził.

Polska na czele listy

Bieniek, pytany, czy jest to powód do dumy, czy Polska powinna wydawać więcej na obronę i czy obecny poziom wydatków jest racjonalny, odpowiedział. - To jest bardzo duży poziom. W żywej gotówce to 119 miliardów (złotych - red.) na rok bieżący i około 40 miliardów (złotych - red.) z Funduszu Wparcia Sił Zbrojnych. To prawie 150 miliardów złotych. Ten pieniądz musi być bardzo racjonalnie wydany.