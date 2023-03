"Deklaracja i formalne działania zostały podjęte". Polska czeka na odpowiedź Gruzji w sprawie Saakaszwilego

W trakcie poniedziałkowego briefingu rzecznik rządu Piotr Mueller potwierdził, że polski "Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej jest gotowy do tego, aby udać się do Gruzji i na miejscu dokonać badań, udzielić pomocy, jeśli byłaby taka potrzeba". - Natomiast w tej chwili oczekujemy, ze strony gruzińskiej, na formalną zgodę w tym zakresie, ale faktycznie taka deklaracja z naszej strony i również formalne działania zostały podjęte i oczekujemy na zgodę ze strony gruzińskiej - przekazał.

Rzecznik rządu przekazał, że rząd liczy na zgodę Gruzji w tej sprawie. - Jeżeli władze Gruzji nie mają, że tak powiem, nic sobie do zarzucenia, to nie widzę powodu, żeby w ten sposób nie postąpić. To nie tylko apel Polski, ale również innych przedstawicieli, między innymi eurodeputowanych z różnych krajów - dodał.

Saakaszwili leczony w Tbilisi

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odsiaduje wyrok sześciu lat więzienia wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Trafił do więzienia dopiero w 2021 roku po powrocie do kraju. Za kratami prowadził strajk głodowy. Zespół medyczny byłego prezydenta przekazał, że jego zdrowie znacząco się pogorszyło i pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala.