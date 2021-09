Michałów, dzieci migrantów odesłane na granicę. "Klęska, katastrofa, porażka i hańba decydentów"

Grupa migrantów, a wśród nich kobiety i dzieci, została odesłana na granicę z Białorusią. Zastosowano wobec nich "procedurę zgodnie z rozporządzeniem" - przekazała rzeczniczka podlaskiego oddziału Straży Granicznej. - To jest rażące łamanie praw dziecka, dopuszczanie do krzywdy i cierpienia dzieci w majestacie rozporządzenia - komentowała Mirosława Kątna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

We wtorek dziennikarze "Gazety Wyborczej" opisali wydarzenia, do których doszło dzień wcześniej przed placówką Straży Granicznej w Michałowie na Podlasiu. Jak relacjonowali, przebywało tam ponad 20 migrantów, w tym kobiety oraz ośmioro dzieci. "Odmówili wejścia do budynku, kładąc się na chodniku, rozpaczając" - opisano.