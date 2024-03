Poseł PiS wykluczony. Jego partyjni koledzy opuszczają posiedzenie

Woś: To, że system, który jest nazywany Pegasusem, był bardzo szeroko opisany, bo wybuchła polityczna hucpa. Ja wziąłem przegląd artykułów prasowych, które już w 2018 roku informowały o udzieleniu dotacji przez resort sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA. Nie jest prawdą, że to Woś, czy Ziobro kupili Pegasusa. My zgodnie z procedurą przekazaliśmy dotację dla CBA. To się odbywało 100% zgodnie z prawem.