Woś: Mam rekomendację na wiceministra sprawiedliwości. Nie spodziewam się poleceń od Kaczyńskiego

Nie spodziewam się sytuacji, żeby Jarosław Kaczyński wydawał mi jakiekolwiek bezpośrednie polecenia, bo struktura w rządzie jest jednoznaczna - powiedział w "Tak jest" w TVN24 obecny minister środowiska Michał Woś (Solidarna Polska). Przekazał, że otrzymał rekomendację na stanowisko wiceministra sprawiedliwości w zmienionym rządzie Mateusza Morawieckiego.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę zaplanowane zmiany w swoim rządzie. Będzie liczył 14 ministerstw, o sześć mniej niż obecnie. W wyniku rekonstrukcji Michał Woś straci stanowisko ministra środowiska. W "Tak jest" w TVN24 Woś potwierdził, że otrzymał rekomendację na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Zaznaczył, że to, czy nim zostanie jest "decyzją premiera i kierownictwa politycznego państwa".

Polecenie od Kaczyńskiego?

Woś został zapytany w programie o hipotetyczną sytuację, że jako wiceminister sprawiedliwości otrzymuje polecenie od Jarosława Kaczyńskiego, który będzie wicepremierem i ma zostać szefem komitetu nadzorującego między innymi ten resort. Czy takie polecenie od razu wykona, czy najpierw pójdzie do swego bezpośredniego zwierzchnika Zbigniewa Ziobry i zapyta, czy może je wykonać? Woś odparł, że nie spodziewa się sytuacji, by wicepremier Kaczyński wydawał mu jakiekolwiek bezpośrednie polecenia, bo "struktura w rządzie jest jednoznaczna".

Wyjaśnił, że "gdyby taka sytuacja się zdarzyła", wykonałby to, co do niego zależy, "informując tych, którzy za to są odpowiedzialni". - Każdy wiceminister zastępuje, pomaga w pracy głównemu ministrowi. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której chociażby moja obecna zastępczyni, pani (Małgorzata) Golińska nie poinformowała mnie o jakichś zadaniach, które zostały jej bezpośrednio zlecone przez premiera - tłumaczył Woś.

Ocenił, że wejście Kaczyńskiego do rządu to "bardzo dobre wzmocnienie rządu". - Wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni - zapewnił.

"Mamy do czynienia z szeregiem naruszeń praw obywatelskich z perspektywy osób o bardziej konserwatywnym światopoglądzie"

Zgodnie z umową koalicyjną Zjednoczonej Prawicy, Solidarnej Polsce przypadnie jeden minister bez teki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziennik "Gazeta Prawna" pisał we wtorek, że miałby się zajmować "prawami obywatelskimi i tożsamością europejską" a stanowisko miałby objąć Woś. Jak przyznał w środę poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak, "Michał Woś został jednogłośnie rekomendowany na urząd Ministra-członka Rady Ministrów", jednak "odmówił, przestawiając merytoryczne wyjaśnienie" .

Do sprawy tej odniósł się w czwartek w TVN24 sam Woś. - To stanowisko było odmieniane przez wszystkie przypadki przez wiele mediów, natomiast według mojej wiedzy oficjalna nazwa tego pełnomocnika (…) to pełnomocnik rządu do spraw praw obywatelskich - powiedział w "Tak jest" Woś. - To ciekawe rozwiązanie. Mamy do czynienia przecież w ostatnim czasie z szeregiem naruszeń praw obywatelskich z perspektywy też osób o bardziej konserwatywnym światopoglądzie - ocenił.

Jego zdanie "z pewnością taka osoba w rządzie, która będzie się zajmowała właśnie prawami obywatelskimi w czasie, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich z kolei ma, można powiedzieć, odchylenie trochę w drugą stronę, znaczy mało konserwatywne spojrzenie, będzie bardzo przydatna dla Polski i polskiego rządu".

Woś pytany, co uważa za łamanie praw obywatelskich osób o konserwatywnych poglądach, wskazał, że "jeżeli mamy do czynienia z atakami chociażby na furgonetki organizacji Pro-life, a przecież mieliśmy do czynienia z takimi atakami, jeżeli aktywiści różnego rodzaju ze sztandarami ideologii gender uważają, że będąc pod tęczową flagą, są wyjęci spod prawa".

- Rzeczywiście warto, żeby była osoba w rządzie, która będzie głośno mówiła o tych sprawach - ocenił Woś.

Autor:js

Źródło: TVN24