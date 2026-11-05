Polska Michał Wójcik tłumaczył śpiewanie przed Trybunałem. Wtedy zaczepił go poseł KO Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Wójcik: ludzie prosili mnie o zaśpiewanie tej piosenki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę na scenie zbudowanej przez protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym wystąpił poseł PiS Michał Wójcik. Znany z zamiłowania do śpiewania poseł wykonał między innymi utwór Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień". Jego występ wzbudził emocje po obu stronach sceny politycznej. Po prawej stronie pojawiły się mieszane uczucia i głosy krytyki, że ubliża "powadze sytuacji". Zareagowali także rządzący, w tym premier Donald Tusk.

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Michał Wójcik broni swojego występu

Sam Wójcik przekonywał, że w wyborze repertuaru nie widzi nic złego. - Śpiewałem też przez godzinę pieśni patriotyczne - powiedział w rozmowie z Radomirem Witem. - Była godzina pieśni patriotycznych, znakomita, setki ludzi pojawiły się. Dzisiaj bardzo dużo ludzi też do mnie na Messengerze pisało, dziękując, że nadaliśmy też to poczucie pewnej wspólnoty - powiedział.

Wójcik zaznaczył też, że o zaśpiewanie tej konkretnej piosenki został w środę poproszony. - Sami ludzie prosili o to. Oni tam 50 dni stoją. Oczywiście mogłem "Mury" zaśpiewać, mogłem zaśpiewać "Żeby Polska była Polską", ale to ludzie sami prosili - mówił. Przypomniał, że w przeszłości nagrał album z piosenkami Krzysztofa Krawczyka.

Według Wójcika historycznie piosenka była ważnym elementem oporu Polaków. - Czy chodzi pan chociażby na koncert "Zakazane niezakazane piosenki"? - zwrócił się do Radomira Wita. - Słyszał pan, jakie piosenki tam są puszczane? Są bardzo patriotyczne - powiedział. - Nawet jak pan sobie zobaczy protest kobiet sprzed kilku lat, to niech pan sobie posłucha, co tam jest puszczane na tych protestach - dodał.

Wójcik bagatelizował jednocześnie też krytykę swojego występu. - Są dwie rzeczywistości. Jest rzeczywistość sejmowa, korytarzowa, i ona jest na zasadzie: "zaśpiewał pan Krawczyka, to jest coś strasznego". I jest rzeczywistość taka prawdziwa, między innymi przed Trybunałem Konstytucyjnym - powiedział.

Pytany o krytykę ze strony posłów Rozwoju Plus, Wójcik odparł: - Oni ani nie mają humoru, ani nie potrafią śpiewać, ani nie mają innych talentów.

Michał Wójcik komentuje przebierańców ZOMO przed Trybunałem

Występ Wójcika nie był jedynym elementem środowego show przed TK. Na scenie wystąpili też pracownicy TV Republika i raper Wujek Samo Zło przebrani za fukcjonariuszy ZOMO. - Ja nie widziałem, więc trudno mi powiedzieć. Ja tego nie oglądałem, nie ukrywam - odparł poseł PiS zapytany, jak ocenia taki rodzaj protestu.

- Trzeba ludziom dać poczucie tego, że są społecznością i że jest jakieś poczucie więzi pomiędzy ludźmi. Nie widzę naprawdę nic złego - podkreślił Wójcik.

Patryk Jaskulski zaczepia Michała Wójcika na korytarzu

W trakcie rozmowy sejmowym korytarzem obok Wójcika przeszedł poseł KO Patryk Jaskulski. - Jak minął dzień? - rzucił w stronę posła PiS, klepiąc go w ramię.

Jak widać @20Jaskulski znalazł się we właściwym miejscu i czasie, czyli podczas rozmowy @RadomirWit z @mwojcik_. 😆 pic.twitter.com/VutSyjnBJN — Szkło Kontaktowe TVN24 (@SzkKontaktowe) November 5, 2026 Rozwiń Źródło: X/

Jaskulski skomentował śpiewanie Wójcika przed TK również w mediach społecznościowych. "Zamachu stanu nie ma. Ale jest za to karaoke i poseł Wójcik śpiewający Krawczyka. Festyn PiSu pod TK trwa w najlepsze" - napisał w środę wieczorem na platformie X.

Zamachu stanu nie ma. Ale jest za to karaoke i poseł Wójcik śpiewający Krawczyka. Festyn PiSu pod TK trwa w najlepsze. https://t.co/mHXMAVAxul — Patryk Jaskulski (@20Jaskulski) November 4, 2026 Rozwiń

Poseł PiS broni Wójcika

Występu swojego partyjnego kolegi bronił w Sejmie poseł PiS Robert Telus. - Myślę, że bardzo często w takich momentach i w powstaniach różnych w Polsce bywało tak, że ludzie śpiewali - powiedział Telus w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem.

Zapytany, czy w kraju trwa obecnie powstanie, odparł: - Nie, ja tylko porównałem do powstania, do tego, że śpiewano również w okopach.

Narracja PiS i TV Republika

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz zbliżona do PiS Telewizja Republika określają piątkowe wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym mianem "zamachu stanu". Takie sformułowanie pojawia się też na paskach stacji.

"W tej chwili w Polsce dokonuje się pucz" - napisał na X sam Wójcik we wtorek, reagując na obrady Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK.

Występ artystyczny Wójcika nie jest jedynym komentowanym w internecie elementem środowego show w TV Republika. Na scenie pojawili się również pracownicy stacji i raper Wujek Samo Zło, którzy prowadzili program przebrani za fukcjonariuszy ZOMO. W rękach trzymali pałki i tarcze z napisem "milicja".