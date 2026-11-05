Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Michał Wójcik tłumaczył śpiewanie przed Trybunałem. Wtedy zaczepił go poseł KO

|
05 0900 wit 100-0009
Wójcik: ludzie prosili mnie o zaśpiewanie tej piosenki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Poseł PiS Michał Wójcik odpowiedział w Sejmie na krytyczne komentarze po swoim występie przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Mogłem "Mury" zaśpiewać, mogłem zaśpiewać "Żeby Polska była Polską", ale to ludzie sami prosili o tę piosenkę - powiedział. W trakcie rozmowy z reporterem TVN24 Radomirem Witem zaczepił go poseł KO Patryk Jaskulski.

W środę na scenie zbudowanej przez protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym wystąpił poseł PiS Michał Wójcik. Znany z zamiłowania do śpiewania poseł wykonał między innymi utwór Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień". Jego występ wzbudził emocje po obu stronach sceny politycznej. Po prawej stronie pojawiły się mieszane uczucia i głosy krytyki, że ubliża "powadze sytuacji". Zareagowali także rządzący, w tym premier Donald Tusk.

Michał Wójcik broni swojego występu

Sam Wójcik przekonywał, że w wyborze repertuaru nie widzi nic złego. - Śpiewałem też przez godzinę pieśni patriotyczne - powiedział w rozmowie z Radomirem Witem. - Była godzina pieśni patriotycznych, znakomita, setki ludzi pojawiły się. Dzisiaj bardzo dużo ludzi też do mnie na Messengerze pisało, dziękując, że nadaliśmy też to poczucie pewnej wspólnoty - powiedział.

Wójcik zaznaczył też, że o zaśpiewanie tej konkretnej piosenki został w środę poproszony. - Sami ludzie prosili o to. Oni tam 50 dni stoją. Oczywiście mogłem "Mury" zaśpiewać, mogłem zaśpiewać "Żeby Polska była Polską", ale to ludzie sami prosili - mówił. Przypomniał, że w przeszłości nagrał album z piosenkami Krzysztofa Krawczyka.

Według Wójcika historycznie piosenka była ważnym elementem oporu Polaków. - Czy chodzi pan chociażby na koncert "Zakazane niezakazane piosenki"? - zwrócił się do Radomira Wita. - Słyszał pan, jakie piosenki tam są puszczane? Są bardzo patriotyczne - powiedział. - Nawet jak pan sobie zobaczy protest kobiet sprzed kilku lat, to niech pan sobie posłucha, co tam jest puszczane na tych protestach - dodał.

Wójcik bagatelizował jednocześnie też krytykę swojego występu. - Są dwie rzeczywistości. Jest rzeczywistość sejmowa, korytarzowa, i ona jest na zasadzie: "zaśpiewał pan Krawczyka, to jest coś strasznego". I jest rzeczywistość taka prawdziwa, między innymi przed Trybunałem Konstytucyjnym - powiedział.

Pytany o krytykę ze strony posłów Rozwoju Plus, Wójcik odparł: - Oni ani nie mają humoru, ani nie potrafią śpiewać, ani nie mają innych talentów.

Michał Wójcik komentuje przebierańców ZOMO przed Trybunałem

Występ Wójcika nie był jedynym elementem środowego show przed TK. Na scenie wystąpili też pracownicy TV Republika i raper Wujek Samo Zło przebrani za fukcjonariuszy ZOMO. - Ja nie widziałem, więc trudno mi powiedzieć. Ja tego nie oglądałem, nie ukrywam - odparł poseł PiS zapytany, jak ocenia taki rodzaj protestu.

- Trzeba ludziom dać poczucie tego, że są społecznością i że jest jakieś poczucie więzi pomiędzy ludźmi. Nie widzę naprawdę nic złego - podkreślił Wójcik.

Patryk Jaskulski zaczepia Michała Wójcika na korytarzu

W trakcie rozmowy sejmowym korytarzem obok Wójcika przeszedł poseł KO Patryk Jaskulski. - Jak minął dzień? - rzucił w stronę posła PiS, klepiąc go w ramię.

Jaskulski skomentował śpiewanie Wójcika przed TK również w mediach społecznościowych. "Zamachu stanu nie ma. Ale jest za to karaoke i poseł Wójcik śpiewający Krawczyka. Festyn PiSu pod TK trwa w najlepsze" - napisał w środę wieczorem na platformie X. 

Poseł PiS broni Wójcika

Występu swojego partyjnego kolegi bronił w Sejmie poseł PiS Robert Telus. - Myślę, że bardzo często w takich momentach i w powstaniach różnych w Polsce bywało tak, że ludzie śpiewali - powiedział Telus w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem.

Zapytany, czy w kraju trwa obecnie powstanie, odparł: - Nie, ja tylko porównałem do powstania, do tego, że śpiewano również w okopach. 

Narracja PiS i TV Republika

Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz zbliżona do PiS Telewizja Republika określają piątkowe wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym mianem "zamachu stanu". Takie sformułowanie pojawia się też na paskach stacji.

"W tej chwili w Polsce dokonuje się pucz" - napisał na X sam Wójcik we wtorek, reagując na obrady Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK.

Występ artystyczny Wójcika nie jest jedynym komentowanym w internecie elementem środowego show w TV Republika. Na scenie pojawili się również pracownicy stacji i raper Wujek Samo Zło, którzy prowadzili program przebrani za fukcjonariuszy ZOMO. W rękach trzymali pałki i tarcze z napisem "milicja".

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćTrybunał KonstytucyjnySejm
Czytaj także:
Russell Brand
Słynny aktor winny gwałtu. Czeka go więzienie
Świat
Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 ml krwi
Ostrzeżenie po cyberatakach w Europie. W Polsce doszło do jednego incydentu
Zdrowie
Teren przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Projekt PSL dzieli polityków. "Nie bawmy się tak"
Polska
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci oddali strzały w stronę samochodu. Trwają poszukiwania kierowcy
Opole
imageTitle
Pierwszy taki awans Alcaraza w karierze
EUROSPORT
imageTitle
Kiedy mecz Linette o półfinał w Indiach?
EUROSPORT
OpenAI
Ważna deklaracja z OpenAI. To może być przełomowy moment dla spółki
BIZNES
Budynek Sejmu
Najnowszy sondaż. Dwie partie zyskują najbardziej
Polska
Stacja metra Pole Mokotowskie
Wypadek w metrze. Cztery stacje były zamknięte
WARSZAWA
Pochmurna jesień
Trwa "jesienny paradoks". W prognozach widać zmianę
METEO
Niemieccy żołnierze w Warszawie nagrani przez posła Mateckiego
"Co tu robicie?" Poseł Matecki i niemieccy żołnierze
Szymon Rębowski
Danuta Stenka zwróciła się do fanów z prośbą o wsparcie jej męża
Agresywny nowotwór i terapia za 1,7 miliona złotych. Dostępna w Polsce, ale nierefundowana
Zuzanna Kuffel
Możejki
Litwa rozważa podatek od nadzwyczajnych zysków. Orlen reaguje
BIZNES
imageTitle
Kapitalna sesja Wilsona na wagę drugiego finału z rzędu
EUROSPORT
Emerytura empatia i starszy mężczyzna z kobietą
Setki tysięcy chorych w Polsce. System opieki wciąż ma luki
Zdrowie
Boeing 777 linii KLM
Holenderski przewoźnik planuje wielkie cięcia. Potrzebuje miliarda euro
BIZNES
Policja zatrzymała agresywnego pacjenta
Pijany pacjent uderzył ratownika na izbie przyjęć
WARSZAWA
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Nowa definicja mobbingu wchodzi w życie. "Pracownik będzie mógł liczyć na sprawiedliwość"
BIZNES
procesor komputer shutterstock_1892823829
Niedobory podzespołów. "AI powoduje pewne osłabienie"
BIZNES
Most Świętokrzyski w Warszawie
Gdy ślad urywa się na moście, pozostaje niepewność. Apel
WARSZAWA
Poseł Wojciech Król został aresztowany
Jest areszt dla posła Wojciecha Króla
Katowice
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami procentowymi? "RPP jest gotowa do działania"
BIZNES
Grindwal
Dziesiątki grindwali na brzegu. "Są u kresu sił"
METEO
Marcin Kedryna
Nowe zajęcie człowieka Andrzeja Dudy. Zaprosił go Łukasz Gibała
Kraków
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Ołeszki po rozejmie. "W ataku dronowym zginął były dyrektor szkoły"
Świat
shutterstock_2639642055
POLSTR zamiast WIBOR-u. Rewolucja w kredytach już się rozpoczęła
BIZNES
Groźny pożar w Radomsku
Wynieśli poparzonego mężczyznę i ewakuowali siedem osób, w tym małe dziecko
Łódź
Jarosław Szymczyk stawił się przed sądem
Po reakcji strony ukraińskiej prokuratura wraca do sprawy przekazania granatnika
WARSZAWA
Sekretny chiński komisariat działał na przedmieściach Warszawy
Niepozorny pawilon i tablica. Czego "pilnował" w Polsce chiński komisariat
Maciej Michałek
pizza shutterstock_84904861
Włoski szef kuchni odmówił dodania ananasa do pizzy. Stracił pracę
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica