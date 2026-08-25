KROPKA NAD I Stanowcza reakcja Moniki Olejnik po słowach posła PiS. "Niech pan nie obraża Lecha Kaczyńskiego" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Olejnik do Wójcika: niech pan nie obraża Lecha Kaczyńskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Poseł PiS Michał Wójcik pytany był w "Kropce nad i" w TVN24 o sytuację w jego partii po odejściu z niej Mateusza Morawieckiego. Jak przekonywał, szefem jego partii jest Jarosław Kaczyński, natomiast patronem politycznym "jest Zbigniew Ziobro, a nie Mateusz Morawiecki".

- Patron na ucieczce? - pytała gospodyni programu Monika Olejnik. - On nigdzie nie uciekł, przejechał na legalnych papierach - odparł Wójcik.

- Ja pana podziwiam- odparła Olejnik. - Dwóch członków pana partii jest na ucieczce, jeden był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a drugi wiceministrem sprawiedliwości - powiedziała, odnosząc się do Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego. - Pan się nie wstydzi za nich? - dopytywała.

Wójcik zaprzeczył. - Zbigniew Ziobro był znakomitym ministrem sprawiedliwości. Największym po świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim - powiedział.

- Niech pan nie obraża Lecha Kaczyńskiego, dobrze? - zareagowała na to Olejnik.

- Ja nie obrażam, powiedziałem, że był najlepszym ministrem sprawiedliwości - odparł Wójcik.

- Ale obraża pan pamięć Lecha Kaczyńskiego - powiedziała Olejnik.

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