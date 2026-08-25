Stanowcza reakcja Moniki Olejnik po słowach posła PiS. "Niech pan nie obraża Lecha Kaczyńskiego"
Poseł PiS Michał Wójcik pytany był w "Kropce nad i" w TVN24 o sytuację w jego partii po odejściu z niej Mateusza Morawieckiego. Jak przekonywał, szefem jego partii jest Jarosław Kaczyński, natomiast patronem politycznym "jest Zbigniew Ziobro, a nie Mateusz Morawiecki".
- Patron na ucieczce? - pytała gospodyni programu Monika Olejnik. - On nigdzie nie uciekł, przejechał na legalnych papierach - odparł Wójcik.
- Ja pana podziwiam- odparła Olejnik. - Dwóch członków pana partii jest na ucieczce, jeden był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a drugi wiceministrem sprawiedliwości - powiedziała, odnosząc się do Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego. - Pan się nie wstydzi za nich? - dopytywała.
Wójcik zaprzeczył. - Zbigniew Ziobro był znakomitym ministrem sprawiedliwości. Największym po świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim - powiedział.
- Niech pan nie obraża Lecha Kaczyńskiego, dobrze? - zareagowała na to Olejnik.
- Ja nie obrażam, powiedziałem, że był najlepszym ministrem sprawiedliwości - odparł Wójcik.
- Ale obraża pan pamięć Lecha Kaczyńskiego - powiedziała Olejnik.