Szczerba: jak to się stało, że do zabezpieczenia spontanicznego zgromadzenia wysłano antyterrorystów?

Zgłosimy się do mnie dwie osoby poszkodowane w trakcie protestu Strajku Kobiet w Warszawie. Jedna z nich otrzymała ciosy pałką teleskopową prosto w głowę - powiedział w piątek poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Poinformował, że składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.

Protest Strajku Kobiet pod hasłem "Blokada Sejmu" rozproszył się w środę wieczorem po ulicach Warszawy. Kamery TVN24 zarejestrowały między innymi sytuację, gdy w tłumie doszło do przepychanek, a do akcji wkroczyli zamaskowani mężczyźni z pałkami teleskopowymi i gazem łzawiącym. Część miała odblaskowe opaski z napisem "policja" na ramieniu, ale nie wszyscy.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji, nadkomisarz Sylwester Marczak przyznał, że to nieumundurowani policjanci.

Poseł Koalicji Obywatelskiej poinformował w piątek na konferencji prasowej, że dwie poszkodowane osoby zgłosiły się do niego z prośbą "o podjęcie czynności zgodnych z prawem".

Dodał, że jedną z nich jest osoba, która "otrzymała ciosy pałką teleskopową prosto w głowę". - To była czynność, która de facto zagrażała życiu tego mężczyzny - mówił. - Zgłosiła się również do mnie kobieta, wobec której ten sam funkcjonariusz, wtedy nierozpoznany jako funkcjonariusz, nieoznakowany, nieumundurowany bez jakiejkolwiek identyfikacji użył wobec niej środków przymusu bezpośredniego - dodał Szczerba.

Nieumundurowani funkcjonariusze brali udział w działaniach policji w czasie protestu w Warszawie TVN24

Szczerba: udało się zidentyfikować podejrzanego

Powiedział, że "udało się zidentyfikować z imienia i nazwiska, ze stopnia policyjnego, funkcjonariusza policji, który jest dzisiaj – w jego opinii - podejrzanym o popełnienie przestępstwa".

Szczerba mówił, że gdy zadał pytanie rzecznikowi KSP, jeszcze przed wydarzeniami na placu Powstańców Warszawy, "kto zarządza tą operacją i kto w niej uczestniczy, pan rzecznik Marczak powiedział: zabezpiecza Komenda Stołeczna Policji".

- Jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Okazało się, że młodszy aspirant, którego imienia i nazwiska ze względów ochrony danych osobowych nie wymienię, ale jest ono zawarte w zawiadomieniu do prokuratury, nie jest policjantem Komendy Stołecznej Policji. Osoba ta jest antyterrorystą, funkcjonariuszem Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji zwanej BOA – mówił Szczerba.

- Na pokojowe zgromadzenie polskich kobiet i wspierających je mężczyzn, sojuszników, młodzieży nie wysyła się antyterrorystów – podkreślił.

Szczerba składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa TVN24

Szczerba: składam zawiadomienie do prokuratury

- Będę zadawał kluczowe pytania ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Kamińskiemu. Zadaję również prokuraturze konkretne pytania. Jak to się stało, że do zwykłego zabezpieczenia spontanicznego zgromadzenia, pokojowo nastawionego wysłano antyterrorystów. Czy nie jest tak, że formacja BOA powstała do innych celów? Czy nie jest tak, że jest podległa komendantowi głównemu policji?– mówił.

Poseł KO powiedział, że w zawiadomieniu do prokuratury wzywa na świadków komendanta głównego policji, komendanta stołecznego policji, komendanta rejonowego policji I oraz dowódcę Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.

Szczerba dodał, że "wnioskuje także o udostępnienie całej dokumentacji dotyczącej wymiany informacji między tymi służbami". - Kto pozwolił młodszemu aspirantowi na użycie palki teleskopowej, którą zadawał ciosy prosto w głowę? – pytał.

Przekazał, że "składa dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa i apeluje do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego". - Jeżeli umorzycie tę sprawę, to w inny sposób do niej wrócę. Będzie subsydiarny akt oskarżenia i spotkamy się w sądzie – zwrócił się do nich poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Policjant używa pałki teleskopowej, ponieważ ktoś tę pałkę próbuje mu wyrwać" TVN24

Rzecznik KSP o działaniach policji

O środowych wydarzeniach mówił w piątek rzecznik KSP nadkomisarz Sylwester Marczak.

- Jeżeli widzimy na nagraniu policjantów, którzy są nieumundurowani, którzy używają pałki teleskopowej, to zachęcam do tego, żeby zapoznać się z nagraniem, które umieściliśmy na naszym Twitterze, w którym widzimy między innymi to, jak ci policjanci są atakowani gazem i dlatego policjant używa pałki, ponieważ ktoś tę pałkę próbuje mu wyrwać. To też jest powód, dlaczego policjanci konkretnie w tym przypadku używają pałki teleskopowej - tłumaczył.

Jak dodał, "jeżeli chodzi o działania policjantów w tłumie, to policjanci zatrzymywali osobę, która naruszyła nietykalność cielesną policjantów". Ocenił, że pałka teleskopowa "nie lądowała w przypadkowych miejscach".

Pytany, czy to byli funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych, powiedział, że "wiele osób jest zainteresowanych, skąd są poszczególni policjanci biorący udział w zabezpieczeniu".

- To są policjanci działający na rzecz Komendy Stołecznej Policji. To są nasze zabezpieczenia i zawsze przy zabezpieczeniach, które są realizowane biorą udział policjanci ze wszystkich pionów policji, mówimy o pionie logistycznym, mówimy o pionie prewencji, mówimy o pionie kryminalnym. Nie inaczej było podczas ostatnich zabezpieczeń – mówił Marczak.

Autor:js/dap