Polska

Nagroda imienia Andrzeja Woyciechowskiego dla Michała Przedlackiego

Michał Przedlacki
Przedlacki: sugeruję wszystkim państwu zmierzyć się z tą prawdą
Źródło: TVN24
Michał Przedlacki, dziennikarz "Superwizjera", został laureatem nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Uhonorowano go za reportaż "Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety", który przedstawia losy grupy Polaków walczących w Ukrainie.

Trwa gala Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Jest ona przyznawana - jak czytamy na stronie organizatora - "autorom najważniejszych publikacji medialnych w danym roku, które zdaniem Kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości".

Do nagrody głównej nominowanych zostało osiem materiałów dziennikarskich. Zwyciężył dziennikarz "Superwizjera" Michał Przedlacki, autor reportażu "Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety".

Na początku przemówienia Przedlacki polecił książkę Tatiany Kolesnyczenko "Robaków rozgryzać nie wolno". Podkreślił, że jej książka "chirurgicznymi cięciami odkrywa rzeczywistość mroku rosyjskiej agresji na Ukrainę". - Sugeruję wszystkim państwu zmierzyć się z tą prawdą - dodał.

Michał Przedlacki
Michał Przedlacki
Źródło: PAP/Piotr Nowak

- Telewizji nie robi się w pojedynkę. Format "reportaż telewizyjny" to praca wielu osób. Ja mam to wielkie szczęście, że trafiłem w terenie na zdjęciach na wyjątkową historię - zwrócił uwagę. - W zasadzie ja nic wyjątkowego nie robię. Nie staram się bardziej przy tym, czy przy innym reportażu. Jest to wynagradzające, że można po prostu robić swoją robotę, zajmować się tym, czym zajmuję się na co dzień i jeszcze otrzymać tak wspaniałą, honorującą moich i naszych bohaterów nagrodę - przyznał.

Dziennikarz "Superwizjera" podkreślił, że "nie powstałby ten materiał, gdyby nie zaufanie zarówno żołnierzy, w tym tych poległych, i ich rodzin, szczególnie rodziny świętej pamięci Janusza Szeremety". - Ten materiał nie powstałby, gdyby nie fenomenalna praca dwóch montażystów, którzy po tylu latach w zawodzie mogliby być największymi cynikami świata, ale zachowali w sobie bardzo dużo empatii. To montażyści Maciej Markiewicz i Grzegorz Jaskierny - podkreślil.

Przedlacki: połowę nagrody przeznaczam na wsparcie Ukrainy

Przedlacki zwrócił uwagę, że materiał "Superwizjera" nie powstałby "bez spinania wszystkiego, popędzania i pilnowania przez sekretarza redakcji Krzysztofa Osickiego". - Bez pieczy nad tym wszystkim szefa redakcji Jarka Jabrzyka - dodał. Dziennikarz dziękował również redakcji TVN24 - Brygidzie Grysiak, Mateuszowi Sosnowskiemu i Michałowi Samulowi - "za wsparcie, za przestrzeń, za dobrą radę".

- Postanawiam przeznaczyć połowę tej nagrody na wsparcie Ukrainy, ale przede wszystkim to będzie wsparcie Fundacji UNITERS, która działa w Warszawie i w innych miejscach Polski, gdzie robi fenomenalną pracę, jeśli chodzi o pojednanie polsko-ukraińskie i o braterstwo i siostrzeństwo - poinformował.

Przedlacki: postanawiam przeznaczyć połowę nagrody na Fundację UNITERS
Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety
superwizjer polacy w ukrainie

Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety

Michał Przedlacki z "Superwizjera" jest laureatem nagrody Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii wideo. Kapituła doceniła jego reportaż "Żołnierki Ukrainy".

Przedlacki został także wybrany na gali Grand Press Dziennikarzem Roku 2025.

Oczami reportera. "To nie jest jak w kinie"
Oczami reportera. "To nie jest jak w kinie"

Świat

Otrzymał również nagrodę "Dziennikarz - Obywatel" Towarzystwa Dziennikarskiego. Członkowie stowarzyszenia podkreślili, że "w heroiczny sposób relacjonuje wojnę w Ukrainie".

Michał Przedlacki
Przedlacki: trzeba patrzeć na to, o czym Rosja nie mówi
KOMPANIA KURTA TVN24+-0028
Pojechał w "sam środek piekła". "Tak wygląda zwykła misja"
Ukraina. Nocne ataki dronów w Odessie
"Na tę zimę Putin czekał od początku wojny"
Świat

Od czterech lat reporter "Superwizjera" jeździ na front, by pokazywać dramat wojny. O pracy Przedlackiego opowiedział w materiale dla "Faktów" TVN Jan Błaszkowski >>>

Michał Przedlacki
Michał Przedlacki
Źródło: Archiwum prywatne

Laureatką w kategorii dziennikarz dla planety została dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej" Aleksandra Hołownia, a laureatem w kategorii twórca internetowy - popularyzator nauki Adam Mirek.

Michał Przedlacki, Aleksandra Hołownia i Adam Mirek
Michał Przedlacki, Aleksandra Hołownia i Adam Mirek
Źródło: PAP/Piotr Nowak
OGLĄDAJ: Gromią Rosjan w "strefie śmierci". Kim są Kurt i jego ludzie?
Kompania Kurta

Gromią Rosjan w "strefie śmierci". Kim są Kurt i jego ludzie?

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień, Adam Styczek /akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

MediaSuperwizjerUkrainaWojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica