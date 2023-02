Media: instytut narzeczonej Moskala hojnie dotowany z funduszu Glińskiego

O zaręczynach Michała Moskala, jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, zrobiło się głośno ze względu na miejsce, gdzie się odbyły - w kopalni Bogdanka. We wspólnym śledztwie OKO.press i Frontstory.pl ustaliły, że narzeczona młodego działacza PiS Maria Cholewińska w 2019 założyła instytut, który stał się jednym z najhojniej obdarowanych beneficjentów Narodowego Instytutu Wolności, którym zarządza wicepremier Piotr Gliński.

Górnicy z lubelskiej kopalni Bogdanka informowalli, że pod koniec grudnia pod ziemią odbyły się zaręczyny - oświadczył się Michał Moska l, młody polityk Prawa i Sprawiedliwości, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego . Moskal i przedstawiciele kopalni w rozmowach z tvn24.pl nie zaprzeczyli tej informacji. Sam Moskal nie chciał komentować, twierdził, że to jego prywatna sprawa.

We wspólnym śledztwie OKO.press i Fronstory.pl ustaliły, że narzeczoną Moskala jest 28-letnia Maria Cholewińska, założycielka organizacji pozarządowej - Instytutu im. Kazimierza Promyka - do której płyną liczne rządowe dotacje. Jest ona "osobą publicznie znaną", "której aktywność w sektorze NGO wspierają finansowo rządowe fundusze i fundacje spółek Skarbu Państwa".

Kopalnia jako miejsce zaręczyn - pisze autor artykułu Daniel Flis - nie była przypadkowa. Cholewińska interesuje się górnictwem, w swoim biogramie napisała, że "w wolnym czasie odwiedza kopalnie i zbiera nowe skały do swojej kolekcji". Studiowałą na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie górnictwo i geologię. Zaangażowała się w działalność NZS. Szefem stowarzyszenia był wtedy Moskal.

Państwowe dotacje dla instytutu założonego przez Cholewińską

Instytut im. Kazimierza Promyka Cholewińska założyła w 2019 roku. Przez rok była jego prezeską, do dzisiaj pozostaje w jego radzie. OKO.press i Frontstory.pl przeanalizowały, skąd fundacja otrzymywała fundusze.

Znacznie większe pieniądze popłynęły z Narodowego Instytutu Wolności, który nadzoruje wicepremier, minister kultury Piotr Gliński . Instytut Promyka w 2020 otrzymał 554 tysiące złotych na "realizację założeń programowych", a w 2021 roku 268 tysięcy złotych na "profesjonalizację działań eksperckich", 480 tysięcy złotych na "budowę kapitału żelaznego" i 108 tysięcy złotych na zorganizowanie Akademii Lokalnych Liderów. Razem to blisko 1,5 miliona złotych, co - czytamy - "stawia Instytut Promyka w czołówce organizacji najhojniej sponsorowanych przez Narodowy Instytut Wolności".

Konferencje z think tankiem frakcji PiS-u

Instytut im. Kazimierza Promyka jest wspierany też przez fundację New Direction, czyli think tank Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - frakcji, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Fundacją kieruje Tomasz Poręba, europoseł PiS. Cholewińska występowała na kilku międzynarodowych konferencjach.