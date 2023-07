Michał Moskal ponownie szefem gabinetu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego

Polityczna droga Michała Moskala

Moskal zasłynął też tym, że oświadczył się narzeczonej w lubelskiej kopalni Bogdanka, 960 metrów pod ziemią. - Gdyby to było w rejonie, gdzie nie było wydobycia, to okej, nie byłoby to takie kontrowersyjne. Ale tutaj na pół godziny wstrzymano ruch dla jakiejś pary zakochanej. Górnicy zostali wyproszeni z rejonu, żeby się nie kręcili, wyłączono maszyny. Pan Moskal zjechał na dół w asyście wiceprezesa kopalni Kasjana Wyligały i w sercu wydobycia założył kobiecie pierścionek. Gdybym ja miał taki kaprys, nikt by mi na to nie pozwolił. Żadnemu pracownikowi kopalni, choćby przepracował na dole 20 lat. My jesteśmy rozliczani z każdej minuty postoju, bada się dogłębnie przyczyny każdej awarii i próbuje się karać ludzi za jej nieumyślne spowodowanie - mówił tvn24.pl górnik z Bogdanki.