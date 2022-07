"Mata" deklaruje chęć kandydowania na prezydenta. Chce depenalizacji marihuany

czytaj dalej

- Rosja jest państwem terrorystycznym i to nie jest to, co my czujemy, ale to jest fakt, który musi zostać uznany przez cały świat – tak informację o ataku rakietowym na centrum Winnicy skomentował muzyk Taras Topolia. Lider zespołu muzycznego Antytila w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS zapowiedział, że ukraińskie wojsko przygotowuje się do wielkiej ofensywy na południu kraju.