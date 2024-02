Michał Kołodziejczak: niech Wojciechowski nie podaje się do dymisji

Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski narobił dużo krzywd. Niech je dzisiaj naprawia. Niech się przypadkiem nie podaje do dymisji - powiedział w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał w piątek, że będzie prosił, żeby komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski podał się do dymisji. Dodał, że do niego zadzwoni w tej sprawie. Wojciechowski mówił, że nie widzi podstaw do dymisji.

- Ma jeszcze chwilę, niech naprawia. Co nam dzisiaj da, jeżeli poda się do dymisji. Jeżeli to jest człowiek Jarosława Kaczyńskiego, to niech Jarosław Kaczyński wezwie go na dywanik, tak samo jak kazał mu wprowadzać przepisy wspólnej polityki rolnej i Zielonego Ładu, niech tak samo dzisiaj na polecenie Jarosława Kaczyńskiego zaczyna to naprawiać - mówił Kołodziejczak.