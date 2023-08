Kołodziejczak: wykończyli wielu, którzy im się sprzeciwiali, z nami nie dadzą sobie rady

Nie będę się wstydził dzisiaj tego, że jestem na liście Koalicji Obywatelskiej, bo wiem, że dzisiaj stawka tych wyborów jest wielka - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, który jest "jedynką" na liście KO w Koninie. Dodał, że "bardzo dobrze się czuje" na listach tego ugrupowania. Jednocześnie przekonywał, że "nigdy nie było mu blisko do Konfederacji".

Prowadząca program przypomniała, że w przeszłości mówił o Tusku, że ten "cofnął Polaków o kilka wieków". - Nie wstydzę się tego co mówiłem i nie będę się wstydził dzisiaj tego, że jestem na liście Koalicji Obywatelskiej, bo wiem, że dzisiaj stawka tych wyborów jest wielka - powiedział.

Dopytywany o to, dlaczego rządzący poświęcają tyle czasu jego kandydaturze z list KO, odpowiedział: - Bo rozpoczęliśmy proces pokazywania ludziom w Polsce, że nie jesteśmy przyspawani do jednej partii. Wiem, że dzisiaj przede mną i przed tymi, którzy są najbliżej mnie, bardzo trudne zadanie. Kiedyś ludziom wydawało się, że można tylko głosować albo na AWS, albo na SLD , a jednak zmienili swoje upodobania. I PiS wie, że ma u siebie bardzo dużo wyborców dawnej lewicy, dawnego SLD.

Jednocześnie Kołodziejczak przekonywał, że nigdy nie było mu blisko do Konfederacji. - Do ludzi, którzy dzisiaj najchętniej zlikwidowaliby w Polsce wszystkie podatki i powiedzieliby, że najlepiej "cofnijmy się do epoki kamienia łupanego" - mówił lider Agrounii.