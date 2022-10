Kamiński: nie było w historii Rzeczypospolitej tak upokarzanego premiera, jak Mateusz Morawiecki

czytaj dalej

O ponad dwie trzecie spadł we wrześniu 2022 roku popyt na kredyty mieszkaniowe w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W komunikacie dodano, że liczba wnioskujących o kredyt hipoteczny we wrześniu zmniejszyła się o 67,6 procent rok do roku, a w porównaniu do sierpnia - wzrosła o 9,6 procent.