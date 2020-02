Pomysłem na pokonanie prezydenta "nie może być powrócenie do wojny, którą PiS już wygrał"

Istotnym pytaniem, które stanie w tych wyborach przed Polakami, będzie to, czy na pewno chcą, by Jarosław Kaczyński miał pełną kontrolę nad Polską - mówił w "Faktach po Faktach" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Odniósł się w ten sposób do ogłoszonych na 10 maja wyborów prezydenckich. - Niezwykle ważną rzeczą jest, żeby w Pałacu Prezydenckim zaczęła nie urzędować, a działać osoba, która potrafi łączyć - ocenił senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.

W wyborach prezydenckich zamierzają wystartować: urzędujący prezydent Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Robert Biedroń (Lewica) oraz Szymon Hołownia (kandydat niezależny).

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński - odnosząc się do startu Andrzeja Dudy - ocenił, że "gdyby chodziło tylko o zachowanie status quo, to byłoby pół biedy". - Myślę, że obóz władzy nie ukrywa, że zwycięstwo w wyborach prezydenckich będzie służyło do jeszcze większego zaostrzenia kursu, więc będziemy mieli tak naprawdę "PiS plus" po zwycięstwie pana Andrzeja Dudy - ocenił.

Jak mówił, "istotnym pytaniem, które stanie w tych wyborach przed Polakami, będzie to, niezależnie od tego, jak oceniają poszczególne aspekty polityki obecnego rządu, czy na pewno chcą, by Jarosław Kaczyński miał pełną kontrolę nad Polską".

- Wybór Andrzeja Dudy, czy kogokolwiek innego nie jest tylko wyborem pomiędzy Andrzejem Dudą, z całym szacunkiem do niego, a innymi kandydatami. Jest wyborem pomiędzy pełnią władzy Jarosława Kaczyńskiego nad Polską, czy kontrolą nad tą władzą - ocenił Kamiński.

Podkreślił, że istotne jest nie tylko mieć pomysł na pokonanie Andrzeja Dudy. - Z całą pewnością takim pomysłem nie może być powrócenie do wojny, którą PiS już wygrał. Wojny między tym co było w roku 2015, a tym, co jest po roku 2015. Ja nad tym ubolewam, ale tę wojnę PiS wygrał - mówił wicemarszałek Senatu.

- Moim zdaniem droga do zwycięstwa nad PiS-em musi być drogą narysowania pewnej mapy drogowej pokoju po zwycięskiej wojnie. Pokoju nie z ludźmi, którzy Polskę psują, czyli liderami Prawa i Sprawiedliwości (…), ale zrozumieniem ludzi, którzy z jakichś powodów na nich głosowali - ocenił.

Powiedział, że lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ma pomysł na to, jak rozmawiać z ludźmi, którzy doprowadzili do tego, że PiS wygrał wybory. Dodał, że Kosiniak-Kamysz chce z nimi rozmawiać. - Myślę, że ciężka praca doprowadzi do tego, że on ma ogromne szanse, żeby dostać się do drugiej tury - stwierdził Kamiński.

Borowski: ważne, żeby w Pałacu Prezydenckim zaczęła działać osoba, która potrafi łączyć TVN24

"Ważne, żeby w pałacu zaczęła działać osoba, która potrafi łączyć"

Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski powiedział, że w tych wyborach "naprawdę chodzi o Polskę, dlatego, że mamy szereg problemów o różnym natężeniu". - Jest ogromny problem z praworządnością, ze służbą zdrowia, z edukacją, z poszerzającym się zakresem skrajnej biedy - wymieniał. - Ale myślę, że ten największy problem to jest ten, o którym Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej. Mianowicie, że to takie wielkie pęknięcie polskiego społeczeństwa na dwa obozy i ten nieustanny hejt, to szczucie jednych na drugich. Ona powiedziała, moim zdaniem słusznie, że dalsze pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy (spowoduje - red.), że tego być może już się nie da posklejać - mówił.

Dodał, że dlatego "niezwykle ważną rzeczą jest to, by Andrzej Duda przestał być prezydentem i żeby w Pałacu Prezydenckim zaczęła nie urzędować, a działać osoba, która potrafi łączyć". - Osobiście uważam, że Małgorzata Kidawa-Błońska ma najlepsze predyspozycje - ocenił.

Jego zdaniem, sklejanie Polski będzie "trudnym zadaniem i szybko nie nastąpi", ale będzie musiało być podjęte.

- Na to sklejanie Polski potrzebna jest osoba, która będzie najbardziej centrowo ustawiona - ocenił Borowski.

Senator mówił, że czworo kandydatów opozycyjnych, pomijając Krzysztofa Bosaka, to ludzie, którzy "wyznają z grubsza te same wartości". Przyznał, że na każdego z nich mógłby oddać głos w drugiej turze.

