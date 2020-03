- Pan prezydent ma problem z rosnącymi cenami, ponieważ rządy Prawa i Sprawiedliwości - poza wszystkimi innymi złymi rzeczami, które po sobie zostawią, zostawią również wysoką inflację - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Koalicja Polska), odnosząc się do wypowiedzi Andrzeja Dudy dotyczącej cen produktów spożywczych. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (Solidarna Polska), odniósł się z kolei do aktywności Agaty Kornhauser-Dudy i przekonywał, że "pokazała przez pięć lat, że można być znakomitą pierwszą damą".

"Na razie wstały ceny, bo cała reszta uderzyła się mocno w głowę"

- Jeżeli cokolwiek wstało w Polsce z kolan, to wstały ceny. Można powiedzieć, że to jest skutek polityki PiS-u "wstawania z kolan". Na razie wstały ceny, bo cała reszta uderzyła się mocno w głowę - dodał.

Wiceminister o Agacie Kornhauser-Dudzie: pokazała przez pięć lat, że można być znakomitą pierwszą damą

Jacek Ozdoba odniósł się z kolei do konwencji kandydata PSL na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza, podczas której głos zabrała także jego żona Paulina. Mówiła ona między innymi, że jeśli zostanie pierwszą damą, to "nie da się zamknąć pod kryształowym żyrandolem".

Ocenił, że "to był element gry prowadzonej podczas kampanii wyborczej". - Pytanie, jakby się zachowywała, gdyby rzeczywiście pan Kosiniak-Kamysz wygrał wybory. Patrząc na to, w jaki sposób do tej pory uczestniczyła w polskiej polityce, wątpię w to - dodał Ozdoba. Na uwagę prowadzącej, że do tej pory małżonki polityków raczej nie zabierały publicznie głosu, jeśli nie były pierwszymi damami, wiceminister odparł, że "mogą one uczestniczyć aktywnie w innych sferach".