Michał Gramatyka dołącza do Polski 2050. "Nasz kolega się od dawna przygotowywał i naprawdę nas nie szanuje"

Michał Gramatyka, dotychczas poseł Koalicji Obywatelskiej, dołącza do Polski 2050 - poinformował lider tego ruchu Szymon Hołownia. Jest ósmą osobą w kole parlamentarnym Polska 2050. - Takie odejście, bez podania przyczyn, nagle, z dnia na dzień, oznacza, że nasz kolega od dawna się przygotowywał i naprawdę nas nie szanuje - oceniła wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z KO. Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak skomentował: - Szkoda, ja go bardzo cenię.

O tym, że Michał Gramatyka przechodzi do Polski 2050 poinformował w piątek na konferencji przed Sejmem Hołownia. - Postanowiłem dołączyć do koła parlamentarnego Polska 2050, bo wierzę w nową, lepszą politykę - powiedział sam Gramatyka. Tłumaczył, że do transferu przekonało go "myślenie dalekim horyzontem, myślenie w kategorii pokolenia, a nie jednej kadencji". - Cieszę się, że będę wśród ludzi, którzy dostrzegają wyzwania XXI wieku, wiedzą, na czym polega problem sztucznej inteligencji, wiedzą, jak funkcjonować bezpiecznie w cyfrowym świecie, którzy wiedzą, jak ważne jest poszanowanie i bezpieczeństwo naszych danych - mówił poseł.