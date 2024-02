Michał Dworczyk przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. Relacja na żywo

Przesłuchanie Dworczyka ma się zacząć o godzinie 12. Wcześniej komisja skierowała wniosek do prokuratora generalnego o wystąpienie do KPRM z żądaniem zabezpieczenia i przekazania komisji korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną do i przez Dworczyka, od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 3 czerwca 2020 r., dotyczącej wyborów.