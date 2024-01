Dworczyk "nie przypomina sobie takich działań rządu PiS" w sprawie mediów. Prowadzący przypomniał

W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł PiS Michał Dworczyk oskarżał obecny rząd o "jawne złamanie prawa" w zakresie przejmowania mediów publicznych. Prowadzący przypomniał mu, jak sytuacja wyglądała w 2016 roku, po przejęciu władzy przez PiS. Dworczyk mówił też, że "dobrze by było, żeby odbyły się przyspieszone wybory, ale nie ma do tego przestrzeni politycznej".

Dworczyk: jesteśmy, będziemy i powinniśmy być opozycją merytoryczną, a nie totalną

Słowa Kaczyńskiego komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Michał Dworczyk z PiS. Jak mówił, Kaczyński "diagnozuje sytuację, stawia diagnozę i mówi, co byłoby najlepszym wyjściem".

- Uważam, że dzisiaj nie ma takiej politycznej przestrzeni do tego, żeby przyspieszone wybory się odbyły. Choć oczywiście dobrze, aby tak się stało - zaznaczył.

Dworczyk podkreślał, że "w sytuacji, w której się znaleźliśmy jako kraj, dialog jest niezbędny, bo to jest jedyna droga do wyjścia z tego klinczu, czy dualizmu prawnego i z szeregu problemów".

- Ja uważam, mówimy to od początku, że jesteśmy, będziemy i powinniśmy być opozycją merytoryczną, a nie totalną. Zawsze kontestowałem takie podejście, żeby kwestionować wszystko w ramach wojny plemiennej w Polsce. Mamy merytoryczne, konkretne propozycje, oczywiście punktujemy rządzących tam, gdzie uważamy, że popełniają błędy - zaznaczył poseł PiS .

Dworczyk: Tusk chce, żeby jego słowa stawały się prawem

Dworczyk oskarżał obecnie rządzących, również odnosząc się do słów Kaczyńskiego, o "jawne złamanie prawa" w zakresie przejmowania mediów publicznych.

- Żeby była jasność, uważam, że każda partia rządząca w Polsce ma do tego pełne prawo, bo tak było od 1989 roku i tak jest teraz. Natomiast sposób tego przejęcia, z jawnym złamaniem prawa, prowadzi właśnie do takiego stwierdzenia, że premier Donald Tusk chce, żeby jego słowa stawały się prawem - mówił.

- A to było złamanie prawa? Oczywiście nie pamiętam szczegółów, bo ja mediami nigdy się nie zajmowałem. Pytanie jest tylko jedno. Proszę mi odpowiedzieć, czy wtedy została złamana w sposób ewidentny jakaś ustawa? - pytał Dworczyk.

- Proszę mi przypomnieć tę sytuację. Dlatego, że ja sobie nie przypominam takich działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, w których byłyby w tak ordynarny sposób łamane ustawy, jak to się dzieje dzisiaj - powiedział Dworczyk.

Piasecki wyjaśnił, że chodzi o powołaną ustawą przez PiS Radę Mediów Narodowych, w której ręce przeszły kompetencje wybierania władz TVP. Trybunał Konstytucyjny orzekł 13 grudnia 2016 roku, że pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencji służących wykonywaniu jej zadań w procedurze obsadzania organów spółek publicznej radiofonii i telewizji jest niezgodne z konstytucją. Ten wyrok nie został jednak do tej pory zrealizowany.

Dworczyk: jeśli ktoś łamał prawo i przekazywał informacje ze śledztwa, powinien ponieść konsekwencje

Nawiązując do sprawy Pegasusa, apelował, by "nie tworzyć wrażenia, że pan minister Kamiński i pan minister Wąsik sami sobie używali oprogramowania szpiegowskiego według własnego widzimisię". - Decyzję o tym podejmuje sąd - przypominał.

Był pytany o sprawę inwigilowania Krzysztofa Brejzy i przekazywania wykradzionych materiałów telewizji publicznej. - Uważam, że jeśli były takie sytuacje, to są one naganne. Osoby, które łamią prawo, przekazując informacje ze śledztwa czy z materiałów operacyjnych służb, powinny ponosić konsekwencje. To jest sprawa prosta - podkreślił.