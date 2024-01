Dworczyk: jesteśmy, będziemy i powinniśmy być opozycją merytoryczną, a nie totalną

czytaj dalej

Wracamy do normalności sprzed ośmiu lat. Znów jest grochówka wojskowa, są orkiestry wojskowe, są pokazy sprzętu wojskowego, wróciły prace więzienne. Wracamy do normalności i to cieszy - powiedziała w "Faktach po Faktach" Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, dyrektor medyczna Fundacji WOŚP. Dodała, że Polacy nie dali sobie odebrać tego święta. - 32 lata to jest naprawdę kawał czasu, to są całe pokolenia. Myślę, że ten dzień wszedł już na stałe do polskich kalendarzy - stwierdziła.