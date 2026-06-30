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Michał Dworczyk o "momencie grozy" Karola Nawrockiego w kampanii. "Nie mieliśmy wiedzy, co się dzieje"

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Michał Dworczyk
Dworczyk o zasłabnięciu Karola Nawrockiego w trakcie kampanii: nie znam wszystkich szczegółów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Nie mieliśmy wiedzy, co się dzieje wewnątrz - tak Michał Dworczyk opisuje "chwile grozy" ówczesnego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego na Dolnym Śląsku. Polityk towarzyszył mu wtedy w kampanii, choć - jak przyznaje - w kluczowym momencie był poza pojazdem Nawrockiego. "Zaskakującą informację" komentował też rzecznik rządu Adam Szłapka.

Media obiegły fragmenty wywiadu rzeki prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowie z prof. Andrzejem Nowakiem opowiedział o "momencie grozy" w kampanii prezydenckiej. Po spotkaniu z wyborcami w Ząbkowicach u ówczesnego kandydata na prezydenta, miało wystąpić "gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia i chwilowa utrata przytomności". 

W Ząbkowicach Nawrockiemu towarzyszył europoseł PiS Michał Dworczyk. We wtorek potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że "miała miejsce taka sytuacja". Przyznał, że po tym jak Nawrocki gorzej się poczuł, w busie kampanijnym zasłonięto okna. Z jego relacji wynika, że był na zewnątrz. - Natomiast nie mieliśmy wiedzy, co się dzieje wewnątrz (busa - red.). W tej sytuacji towarzyszyli ówczesnemu kandydatowi na prezydenta jego najbliżsi współpracownicy - mówił Dworczyk w trakcie wtorkowej konferencji prasowej przed Pomnikiem AK w Warszawie.

Jak dodał, "po jakimś czasie bus odjechał, ale nie wiedzieliśmy, co się wewnątrz działo. Dzisiaj już wiemy". 

Dworczyk: nie znam wszystkich szczegółów

W wywiadzie Nawrocki opisał nie tylko moment zasłabnięcia, ale wspomniał również o ostrzeżeniu ochrony przed ewentualną próbą otrucia. W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające. Dotyczy ono "podejrzenia narażenia" prezydenta "na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowia". 

Dworczyk był pytany, czy nie jest za późno na takie postępowanie. - Nie znam wszystkich szczegółów i okoliczności sprawy, żeby wydawać jakieś oceny. Natomiast jeżeli prokuratura uważa, że są przesłanki do tego, aby wyjaśniać taką sprawę, to zaczekajmy na to, co ustali prokuratura - odpowiedział Dworczyk. 

Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające po wywiadzie Karola Nawrockiego
Źródło: TVN24

Szłapka: chciałoby się pogratulować współpracownikom prezydenta

We wtorek o komentarz do tej sprawy na konferencji prasowej był pytany rzecznik rządu Adam Szłapka. - Zaskakująca informacja. Trudno cokolwiek tutaj dodać ponad to, że chciałoby się pogratulować współpracownikom pana prezydenta z tamtego czasu, bo ktoś tam zajmował się kwestiami bezpieczeństwa i ktoś zajmował się kwestiami prawnymi - powiedział. 

Zauważył też, że informacja o incydencie pojawiła się po ponad roku, a "nikt wcześniej nie zgłaszał tego organom ścigania". - Jeżeli faktycznie doszło do nieprawidłowości, to oczywiście organy ścigania powinny się tym zająć. (...) Dobrze, że teraz już profesjonaliści ze Służby Ochrony Państwa zajmują się bezpieczeństwem pana prezydenta, a nie jego współpracownicy z Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził Szłapka.

Szłapka o zasłabnięciu Nawrockiego. "Nikt wcześniej nie zgłaszał tego organom ścigania"
Źródło: TVN24

Czy o zdarzeniu poinformowano służby?

Wokół sprawy pojawiły się wątpliwości dotyczące zgłoszenia incydentu odpowiednim służbom. Z opublikowanych w mediach fragmentów wywiadu nie wynika też, czy na miejsce wezwano lekarza i wykonano badania toksykologiczne, w związku z podejrzeniami możliwości otrucia.

Komenda Główna Policja poinformowała w korespondencji z tvn24.pl , że po sprawdzeniu "w dostępnych systemach informatycznych, zarówno w powiecie Ząbkowickim jak i w powiatach ościennych, w omawianym okresie, nie odnotowano zgłoszeń dotyczących otruć lub podobnych zdarzeń". Zdarzenie opisywane przez prezydenta miało mieć miejsce 15 maja pomiędzy spotkaniami w Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński także przekazał, że nie ma informacji o zgłoszeniu zdarzenia służbom. 

Skontaktowaliśmy się z kancelarią prezydenta, ale ta w odpowiedzi oświadczyła, że nie komentuje sprawy z uwagi na to, że incydent nie obejmuje okresu prezydentury. Zwróciliśmy się również do prezydenckich ministrów: szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera i sekretarza stanu Adama Andruszkiewicza, którzy brali aktywny udział w kampanii Nawrockiego. Nie odpowiedzieli na nasze pytania. 

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Źródło: TVN24
Tagi:
Karol NawrockiPrawo i SprawiedliwośćMichał DworczykProkuratura
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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