Dworczyk: mamy bardzo poważne problemy, jeśli chodzi o medyczny sprzęt ochronny

W tej przestrzeni nie doceniono zagrożenia - ocenił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o stan wyposażenia placówek medycznych w środki ochrony. - To nie jest żadna tajemnica, że mamy bardzo poważne problemy, jeśli chodzi o medyczny sprzęt ochronny, zresztą jak cała Europa i świat - przyznał. Pytany o liczbę przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa w Polsce, stwierdził, że jest ona "adekwatna" do "etapu rozwoju epidemii".

Od piątku 20 marca na terenie Polski obowiązuje ogłoszony przez władze stan epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do Wielkanocy (12 kwietnia). Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca.

Szef KPRM: liczba wykonywanych testów jest adekwatna do etapu epidemii, na którym Polska się znajduje

O sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce mówił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pytany był między innymi o to, czy liczba testów na obecność koronawirusa, jaka jest przeprowadzana w Polsce, jest odpowiednia względem stanu epidemii.

- Jeżeli byśmy porównali określone etapy walki z epidemią, jeżeli byśmy porównali, ile testów wykonywano w różnych krajach - mówię przede wszystkim o krajach Europy Zachodniej - przy tej liczbie zachorowań, która ma miejsce u nas, to okazałoby się, że ta liczba jest bardzo zbliżona. To jest kwestia etapu rozwoju epidemii, a nie tego - jak niektórzy sugerują - że brakuje testów czy tych testów z jakichś powodów rząd czy służba zdrowia nie chce przeprowadzać - przekonywał.

Mówił także, że liczba przeprowadzanych testów jest "adekwatna" do "etapu rozwoju epidemii" w Polsce. - Jeżeli chodzi o nasze moce przerobowe, są one na poziomie około 3,5-4 tysięcy [wykonywanych testów - przyp. red.] i one się wciąż powiększają, ponieważ liczba laboratoriów, które wykonują testy, też się zwiększa - mówił. Zaznaczył jednak przy tym, że podaje te dane z pamięci, a dokładne informacje dostępne są w Ministerstwie Zdrowia.