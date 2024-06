Ma dotyczyć m.in. możliwego przekroczenia uprawnień poprzez wykorzystywanie prywatnej skrzynki mailowej do wykonywania zadań służbowych. Jak pisze WP, "we wniosku o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Michała Dworczyka do odpowiedzialności karnej może pojawić się nie tylko kwestia wykorzystania prywatnej skrzynki do celów służbowych, w tym potencjalnie informacji wrażliwych dla bezpieczeństwa państwa, ale również wątek dotyczący zlecania ukrywania dowodów w sprawie afery mailowej".